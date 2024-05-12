“زيادة جديدة حتى 1000 د.ج” جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عنها

بحث مكثف من جانب المواطنين في الجزائر حول جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 وسلم الرواتب بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن تطبيق زيادة جديدة لهم لمساعدتهم على ظروف المعيشة الصعبة، حيث تعمل الحكومة دائمًا على مساندة جميع الفئات في المجتمع الجزائري وتقوم بدراسة الأوضاع الاقتصادية من حين لأخر وتُطبق الزيادات للجميع، وعليه فتراعي تلك الرواتب التي تعتبر كمصدر دخل لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا عن العمل في الدولة، إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024، كان قد أصدر سيادة الرئيس عبد المجيد تبون قرارات هامة حول زيادة رواتب المتقاعدين في الدولة، وكان ذلك في اطار الجهود المضنية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين في ظل التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع الجزائري بسبب التدهور الاقتصادي محلياً وعالمياً، وسرعان ما استجابت المؤسسة العامة للتأمين بالجزائر لما أمر به الرئيس الجزائري وأعلنت بالفعل عن وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين.

تفاصيل جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

وفيما يخص تفاصيل جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 وفقا لما حددته الجهات المسؤولة، فقد جاء على النحو التالي:-

المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 80 ألف دينار جزائري يحصل هؤلاء على زيادة بمقدار 2% من رواتبهم بينما المتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم بين 50 ألف إلى 80 ألف دينار جزائري يحصلون على زيادة بنسبة 3 % من الرواتب من يتقاضون رواتب تتخطى قيمتها الـ 20 ألف دينار جزائري تكون قيمة الزيادة التي يحصلون عليها بنحو 800 دينار أما المتقاعدون الذين تقل رواتب التقاعد الخاصة بهم عن 20 ألف دينار جزائري تصل الزيادة المقررة لهم نحو 1000 دينار.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

يمكن لجميع المواطنين الاطلاع على قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية عن طريق اتباع الخطوات التالية:-