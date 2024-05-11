مسلسل المتوحش الحلقة 33 مدبلجة على قصة عشق ومترجمة على فوكس التركية.. سرحان يقتل شيبنام لإخفاء حقيقته

ملايين الأشخاص يتابعون الأعمال التركية، وكل شخص لديه لدى اختيار مختلف ولذلك يتصدر مسلسل المتوحش الحلقة 33 لأنه واحد من المسلسلات الناجحة التي يتابعها الكثير من محبي الدراما التركية ويحرصون على متابعة حلقاته أول بأول، تتزايد عمليات البحث عن عرض الحلقة 33 وعن القنوات التي تقوم بنقل المسلسل مدبلج باللغة العربية، وهذا لأن أغلب متابعي المسلسل من الدول العربية ولا يستطيعون فهم اللغة التركية،

حيث قامت العديد من المنصات والقنوات بنقل بالحصول على نسخة من هذا العمل الرائع وترجمته والبعض قام بدبلجته لكي يستمتعون الجمهور بالمشاهدة دون أي صعوبة أو ملل، واليوم نستعرض لكم احداث ومفاجئات جديد حول مسلسل المتوحش الحلقة 33 ابقوا معنا.

مسلسل المتوحش الحلقة 33

حققت الحلقة 32 أكثر من مليونين ونصف من المشاهدة في غضون 48 ساعة، وتصدر اسم مسلسل المتوحش محركات البحث لأهميته وتعلق المتابعين به كثيراً، يشارك في هذا المسلسل مجموعة من أهم النجوم والنجمات وعلى رأسهم بطل المسلسل هاليت أوزغور ساري الذي يجسد شخصية يامن، بالمشاركة مع النجمة سيماي بارلاس بدور رويا و دولوناي سويسرت بدور نسليهان و تايانش أيا يدين بدور غوغين ايدين.

يحظى هذا المسلسل على إعجاب الكبير والصغير ويتمتع بشهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة حققها في فترة وجيزة، وأصبحت الحلقة 33 حديث الملايين من الأشخاص، حيث يعرض المسلسل يوم الثلاثاء على قناة فوكس التركية وقناة أون تركي في تمام الساعة 10 مساءً، كما يعرض عبر قناة ام بي سي وعلى موفع قصة عشق ومنصة شاهد VIP.

أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 33

هناك تطورات كثيرة في أحداث مسلسل المتوحش وخاصةً بعد إصابة سرحان بدأت الحقائق تكشف يوم بعد يوم، وعندما علم الجميع بخبر حمل شيبنام من سرحان كان صدمة كبرى، حيث قررت رويا أن تخبر الشرطة عن سرحان وأمها لكي ينال الجميع الجزاء ويعود الحق إلى يامان، وأن سرحان و شيبنام كانوا سبباً في خطفه وضياع طفولته،

وعندما قررت رويا أن تتكشف الحقيقة أمام الشرطة منعتها شاغلا ودفعتها دون قصد من أعلى الجبل لتسقط رويا، ويعلم الجميع بالحادث وتبدأ الشرطة بالبحث عنها وفي الحلقة القادمة يتم محاولة انقاذ رويا لكان تكون حالتها في خطر ويظل يامان بجانبها ولن يتركها، وعندما يشعر سرحان أن هناك خطر يهدده يقوم بقتل شيبنام ويتم اتهام يامن بقتلها.