من هُنا epedu.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 من خلال موقع الوزارة

العديد من الطلاب والطالبات في العراق يتساءلون عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024، تم الإعلان من قبل وزارة التربية عن نتائج هذه الامتحانات عبر موقعها الرسمي وعبر المنصات الرقمية المخصصة، يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم من خلال إحدى هذه المنصات الرقمية التي تم إطلاقها والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع وزارة التربية الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024

نتائج الثالث متوسط، بعد معرفة الموعد المحدد لبداية ونهاية امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، يُمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “وزارة التربية العراقية” على الإنترنت.

في الصفحة الرئيسية، ابحث عن خدمة “النتائج الامتحانية” واضغط عليها.

في الصفحة القادمة، اختر خيار “الثالث المتوسط” وحدد العام الدراسي (2024).

ستظهر لك قائمة بجميع المحافظات، حدد المحافظة التي تقيم فيها.

بعد ذلك، ستظهر لك حقلًا فارغًا حيث يُطلب منك إدخال الرقم الامتحاني.

اكتب البيانات المطلوبة، والتي تشمل اسمك وتاريخ الميلاد.

بعد إكمال البيانات، اضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بجميع تفاصيلها، مثل المجموع الكلي ودرجات المواد الدراسية.

يُمكنك أيضًا طباعة نسخة من النتيجة بالضغط على زر “طباعة PDF” للحصول على نسخة منها على جهازك.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق من خلال موقع ملازمنا

للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع ملازمنا، يرجى اتباع الخطوات التالية: