الحق شوف اسمك نزل.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024،وفرت الحكومة العراقية تضامنا منها للظروف الراهنة لمواطنيها ومراعاة ظروفهم المعيشية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة قامت بتوفير منصة يطلق عليها مظلتي ومهمتها حصر أسماء المتقدمين لبرنامج توفير الوجبة السابعة ومن خلال مقالنا التالي سوف نقوم بالرد علي جميع استفساراتكم من خلال توضيح طريقة التقديم على المنصة وكيفية معرفة النتائج وأيضا ما هو لينك المنصة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت الحكومة العراقية العديد من الخدمات ومنها تقديم الغذاء للمواطنين ليكونوا قادرين علي مواكبة ظروف الحياة المعيشية الصعبة ومن هذه الخطوات :-

سجل الدخول إلي منصة مظلتي .

اكتب بياناتك صحيحة في استمارة التقديم من خلال الضغط علي ايقونه يمين الشاشة الخاصة بهيئة الحماية الاجتماعية.

سيظهر لك رسالة تأكيد الطلب والتواصل معك في أقرب وقت.

شروط التقديم علي منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ،يوجد شروط متعددة للتقديم علي منصة مظلتي حيث لا يتم الغاء الطلب او تجاهله ومنها :-

كتابة البيانات صحيحة للمتقدم حتي يستطيع الباحث الاجتماعي الوصول للمتقدم بأسرع وقت.

عدم تكرار الطلب أكثر من مرة للفرد الواحد حتي لا يتم استبعاده نهائيا.

ان يكون المتقدم ليس لديه أي دخل خاص او راتب من الدولة سواء قطاع خاص او حكومي.

لا يتم الفرز بناءا عن الأولوية في التقديم حيث أنه ليس من الشرط ان تحصل علي الخدمة طالما انت من قدم أولا لان الجميع يخضعون لإجراءات الفحص الشامل والتدقيق في البيانات.

حتي لا تفقد الحصول علي الإعانة يجب تثبيت عنوان السكن.

ختاما نري أن الدولة تحاول جاهدا في الحفاظ علي حقوق مواطنيها المحتاجين ليد العون وتوفر العديد من الشروط التي في مهمتها الحفاظ علي أن يصل لكل مواطن ما يستحقه من مساعدات.