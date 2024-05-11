الحكومة تعلن.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع الموظفين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص -شوف حسابك

ان الاستعلام عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 من الأمور التي إرتفعت نسبة البحث عنها في وقتنا الحالي عبر محركات البحث المختلفة من قبل العديد من الموظفين سواء بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص خاصة بعد الزيادات الجديدة التي وضعها “الرئيس عبد الفتاح السيسي” والتي قد تم تطبيقها بالفعل في القطاع الحكومي من شهر مارس الماضي وسوف تطبق في القطاع الخاص بداية من هذ الشهر .

وفقا لحالات البحث الزائدة عن اعلان موعد صرف المرتبات فقد تم الاعلان عن جدول بمواعيد صرفها بداية من يوم الخميس 23 مايو علي ان يستمر الصرف لمدة خمس ايام علي النحو التالي:

يوم الخميس 23 مايو 2024 :وهو اليوم الاول لصرف المرتبات

يوم الاخد 26 مايو 2024 :اليوم الثاني للصرف

يوم الاثنين 27 مايو 2024:اليوم الثالث للصرف

يوم الثلاثاء 28 مايو 2024: اليوم الرابع للصرف

يوم الاربعاء 29مايو 2024: اليوم الخامس للصرف

اما بالنسبة لاماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024 فيمكن ان يتم صرفها عن طريق :

ماكينات ال ATM

مكاتب البريد المصري

جميع فروع البنوك في المحافظات المختلفة

زيادة المرتبات للقطاع العام 2024

من الجدير بالذكر انه قد تم التنويه في هذا الصدد علي ان يتم زيادة معدلات رواتب جميع العاملين بالقطاع العام بنسبة تصل الي 50% كحد ادني والتي تم العمل علي تطبيقها بالفعل في الهيئات الحكومية من شهر مارس الماضي حيث لا تختلف معدلات الزيادة باختلاف الدرجات الوظيفية.

زيادة المرتبات للقطاع الخاص 2024

تختلف مرتبات القطاع الخاص بشكل ملحوظ باختلاف سياسات ونظام كل شركة وقطاع العمل الذي تنتمي اليه وعلي حسب كفاءة الموظف ايضا ومن المقرر ان تزيد مرتباتهم بنسبة تصل الي 74 % ويتم تطبيق معدلات زيادة الرواتب للقطاع الخاص بداية من هذا الشهر “مايو 2024 “