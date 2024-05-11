نزلها هسه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر spa.gov.iq/umbrella/

ملفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يبحث عنها المواطنين في العراق في هذه اللحظة، حيث الوجبة التي طال انتظارها منذ ست شهور تقريبًا، والتي تنتظر التخصيص المالي حتى يتم إعلانها للمستفيدين، ونوضح لكم تفاصيل الوجبة السابعة وآخر ما ظهر من وجبات للمشمولين من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، فتابعوا معنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الوجبة الأخيرة التي هي السابعة محل بحث من قِبل متقدمي الرعاية الاجتماعية الذين سبقوا أن قدموا للحصول على الرعاية ولكن لم يتم الرد عليهم بعد ولم يتأكدوا هل تم شمولهم في الدعم أم لا، والرعاية الاجتماعية هو برنامج عراقي تقدمه الحكومة العراقية للمواطنين كمساعدة مالية شهرية، وتُعلن الوزارة بشكل دوري أسماء المشمولين وتكون في صورة وجبات.

وقد أعلنت في وقت سابق عن الوجبة السادسة وملحقًا منها، والمفترض أن الوجبة القادمة هي السابعة وتنتظر الوجبة التخصيص المالي من قِبل المالية العراقية، حيث كشوفات المشمولين بها جاهزة ولكن قيد الانتظار لحين إعلان التخصيص المالي.

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية السابعة

حال صدور التخصيص المالي لـ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، سيتمكن مستفيدي الدعم من تنزيل الكشوفات والتعرف على المشمولين من خلال بضعة خطوات، تأتي على الترتيب التالي: