يلا مستني إيه.. اعرف الرابط واستعلم عن نتيجتك!! رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024 هي واحدة من أكثر النتائج المرتقبة من قبل أولياء الأمور في العراق في الفترة القادمة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد بدء الامتحانات لهذا الصف في العام الدراسي الحالي 2024، والتي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في 21 مايو 2024 وتنتهي في 6 يونيو 2024، وعقب ذلك ستقوم اللجان المحددة من الوزارة بعمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، كما ستقوم تلك اللجان بأعمالها بمنتهى الشفافية والدقة حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، كما سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في وقت لاحق، ومن المتوقع أن يترقب الجميع هذه النتائج بفارغ الصبر.

نتائج الصف الثالث متوسط في العراق حاسمة في مسيرة الطالب

هذا وتعد نتائج الصف الثالث متوسط في العراق تعتبر حاسمة في مسيرة التعليم للطلاب، حيث تلعب دورًا هامًا في تحديد مستوى الطالب واستمراره في المراحل التعليمية اللاحقة، بما في ذلك الثانوية العامة.

لذلك، فإن تحقيق درجات جيدة في هذا الامتحان يعتبر هدفًا مهمًا للطلاب وأولياء الأمور.

رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

هذا وقد خصصت وزارة التربية العراقية رابط رسمي، للحصول على واستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعموم المحافظات، ومن خلاله سيكون بإمكان جميع الطلاب وأولياء الامور معرفة النتيجة من المنزل دون الحاجة للتوجه للمدارس، وإليكم الآن كيفية الاستعلام عن النتيجة وهي كالتالي:

عليك بالتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية (اضغط هنا).

ثم يتم الضغط على الزر المخصص لنتائج الثالث المتوسط.

وعقب ذلك يتم تحديد العام الدراسي.

ثم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

يتم تدوين الرقم الامتحاني (رقم الجلوس) للطالب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وأخيرا الضغط على زر عرض النتيجة وستظهر بعدها النتيجة بالكامل أمامكم.

بعد انتهاء فترة الاختبارات، يتم تصحيح وتقييم أوراق الامتحان بواسطة اللجان المعينة من قبل وزارة التربية والتعليم، يتم اعتماد إجراءات تصحيح دقيقة وموحدة لضمان العدالة والشفافية في تقييم الأداء الطلابي.

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