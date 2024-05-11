“قـــدم هُنــــا education.gov.dz“ التسجيل في مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 والتي قامت بإطلاقها وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على وظيفة ثابتة والتحسين من مستواهم الاقتصادي، ولكن قامت بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين وهذا ما سوف ننقله لكم اليوم من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل على المسابقة.

مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم على مسابقة التوظيف يجب عليهم اتباع التعليمات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم. بعد ذلك قم الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على زر الخدمات. من ضمن الخدمات المقدمة يجب عليك اختيار التخصص المناسب. سوف يتم عرض مجموعة من الشروط والتي يجب عليك قراءتها جيدا ثم قم بالموافقة عليها. يرجى تدوين البيانات المطلوبة في استمارة التقديم. قم بإرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على أيقونة إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعته.

شروط التسجيل على مسابقة التوظيف في قطاع التربية

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى المتقدمين على مسابقة التوظيف والتي جاءت على النحو التالي: