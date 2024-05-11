رسميا الحكومة تعلن.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة
كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث قامت المؤسسات العاملة في الجهاز الإداري بالدولة بمراجعة، وتجهيز المخصصات المالية في الموعد المحدد لصرف المرتبات، كما يجب مراعاة تطبيق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وذلك لعدم الازدحام على أماكن الصرف، أو ماكينات «ATM» الصراف الآلي.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024
أعلنت وزارة المالية من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، لكافة العاملين في الوزارات والهيئات، والجهات التابعة لها، حيث يتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، ويصادف هذا اليوم بالهجري الخامس عشر من شهر ذو القعدة 1445، ومن ثم يستمر الصرف لمدة خمسة أيام، كما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم صرف متأخرات شهر أبريل 2024 في أيام الثامن، والتاسع، الثاني عشر من نفس الشهر، وذلك تبعًا للجدول الزمني المعلن عنه في المنظومة المالية الإلكترونية.
جدول مرتبات مايو بالزيادة الجديدة 2024
أشارت وزارة المالية إلى جدول مرتبات الموظفين لكافة العاملين بالقطاع الحكومي والعالمين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك على النحو التالي:
- يحصل عاملي الدرجة السادسة على مرتبات تصل إلى 6000 جنيه مصري.
- كما يحصل موظفي الدرجة الخامسة على مرتبات تصل إلى 6.500 جنيه مصري.
- أما موظفي الدرجة الرابعة يحصل على مرتبات تصل إلى 7000 جنيه.
- بالإضافة إلى موظفي الدرجة الثالثة حيث يحصل على مرتبات تصل إلى 7.500 جنيه.
- كما يحصل موظفي الدرجة الثانية على مرتبات تصل إلى 8000 جنيه.
- أما موظف الدرجة الأولى يحصل على مرتبات تصل إلى 8.200 حنيه.
- ومن ثم يحصل موظفي درجة المدير العام على مرتبات تصل إلى 9.200 جنيه.
- كما يحصل موظفي الدرجة العالية على مرتبات تصل إلى 10200 جنيه.
- أما موظفي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها يحصل على مرتبات تصل إلى 12200 جنيه.