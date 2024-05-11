رسميا الحكومة تعلن.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث قامت المؤسسات العاملة في الجهاز الإداري بالدولة بمراجعة، وتجهيز المخصصات المالية في الموعد المحدد لصرف المرتبات، كما يجب مراعاة تطبيق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وذلك لعدم الازدحام على أماكن الصرف، أو ماكينات «ATM» الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

أعلنت وزارة المالية من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، لكافة العاملين في الوزارات والهيئات، والجهات التابعة لها، حيث يتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، ويصادف هذا اليوم بالهجري الخامس عشر من شهر ذو القعدة 1445، ومن ثم يستمر الصرف لمدة خمسة أيام، كما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم صرف متأخرات شهر أبريل 2024 في أيام الثامن، والتاسع، الثاني عشر من نفس الشهر، وذلك تبعًا للجدول الزمني المعلن عنه في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات مايو بالزيادة الجديدة 2024

أشارت وزارة المالية إلى جدول مرتبات الموظفين لكافة العاملين بالقطاع الحكومي والعالمين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك على النحو التالي: