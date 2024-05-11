وزارة التربية الوطنية الجزائرية توضح خطوات سحب إستدعاء البكالوريا 2024 وموعد السحب

تم الكشف مؤخراً عن خطوات سحب إستدعاء البكالوريا 2024، وهو إحدى الخطوات الجديدة في تطورات التعليم بالجزائر، تقدم وزارة التربية الوطنية الفرصة لجميع الطلاب لسحب الاستدعاء بسهولة عبر الإنترنت، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وقد بادر العديد من الطلاب إلى زيارة الموقع والتسجيل، ويمكن الآن التعرف على كيفية التقديم، والموعد النهائي لسحب الاستدعاء، وكذلك الخطوات المفصلة لعملية السحب.

خطوات سحب إستدعاء البكالوريا 2024

إليكم خطوات سحب إستدعاء البكالوريا 2024:

الذهاب إلى الرابط الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب الطالب.

اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثم يتم النقر على “أيقونة الامتحانات”.

تحديد الولاية الجزائرية التي ينتمي إليها الطالب، ثم الضغط على “شهادة البكالوريا”.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

كتابة “كود التحقق” في الخانة المخصصة لذلك.

ثم يتم اختيار “طباعة PDF” في النهاية، ثم استخراج طلب الإستدعاء كملف قابل للطباعة.

موعد سحب استدعاء امتحان البكالوريا 2024

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الجدول الزمني لعملية سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024: سحب استدعاءات اختبارات شهادة التعليم المتوسط.

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024: سحب استدعاءات اختبارات البكالوريا.

رابط موقع سحب استدعاء بكالوريا 2023

في الأيام الماضية، بدأت عملية سحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط (البيام) في الفترة من الثالث من شهر مايو وحتى الخامس من مايو 2024، رابط موقع سحب استدعاء بكالوريا 2023 عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz، واليوم، تبدأ عملية الاستدعاء الخاصة بطلاب شهادة البكالوريا عبر bac.onec.dz.