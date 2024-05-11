“صرف 25 مليون دينار مرة واحدة”!.. “مصرف الرافدين” يزف خبر لجميع المواطنين في العراق 2024

يقدم مصرف الرافدين العديد من القروض والتمويلات التي يتميز بها المصرف عن باقي البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن هذه التمويلات تأتي لجميع المواطنين في كافة المحافظات العراقية، ليصل قيمة التمويل 25 مليون دينار عراقي، وهناك بعض القروض التي تصل لأكثر من 150 مليون دينار عراقي، وفقًا لنوع المشروع أو المنتج التي ترغب في إنشاءه من بين المشروعات الأخرى.

تفاصيل تمويل الرافدين

وعن التفاصيل المتمثلة في الحصول على تمويل الرافدين بالعراق، ما جاء على النحو الأتي:-

يصل المبلغ الأقصى للقرض إلى 150 مليون دينار عراقي، أي من الممكن التقديم على قرض بـ 25 مليون دينار.

في حين أنه عند التقديم على قرض بـ 25 مليون فإن مدة السداد تبلغ 5 سنوات.

يُرجى أن يكون هناك ضمانة بطاقة الماستر كارد.

توفير كفيل موطن راتبه لدى مصرف الرافدين.

يجب وأن يكون الراتب ملائم لتغطية القسط والفائدة بنحو 50% من قيمة الراتب الإجمالي للشخص المتقدم.

الحصول على تمويل الرافدين في العراق

وأشار مصرف الرافدين، إلى أن الهدف من التمويلات هو دعم المواطنين وبناء العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير مواد انشائية من مناشئ رصينه، ليتم فحص المشروع وعمل دراسة جيدة من قبل المصرف، لمعرفة ما إذا سيتم قبول المتقدم لحصوله على القرض أم لا، وفي حالة إذا لم تنطبق عليه فيتم استبعاد المتقدم من حصوله على القرض مباشرة.