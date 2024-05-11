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موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 …. وزارة المالية توضح حقيقة صرف الزيادة الجديدة على المرتبات
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024،التي يترقبها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص والعام وكانت وزارة المالية أعلنت عن تطبيق صرف الزيادة الجديدة على رواتب العاملين في القطاع العام والخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل …..
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
ويبحث عدد كبير من الموظفين في القطاع العام عن موعدصرف مرتبات شهر يونيو 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات العاملين في القطاع العام والذي سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، حتى يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.
جدول مرتبات شهر يونيو 2024
جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024، والذي أصبح من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي أعلنت عنه وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة والذي جاء كالتالي:
- مرتبات شهر يونيو للدرجة الوظيفية الممتازة وصلت بعد الزيادة 12 ألف جنيه.
- مرتبات شهر يونيو للدرجة العالية وما يعادلها بعد الزيادة لتصل إلى 10.200 جنيه.
- فيما وصلت مرتبات شهر يونيو المدير العام بعد الزيادة 9200 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو الدرجة الأولى بعد الزيادة 8200 جنيه.
- مرتبات شهر يونيو الدرجة الثانبة بعد الزيادة 8000 جنيه.
- فيما تصل مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.
- أما مرتبات شهر يونيو لموظفي الدرجة الرابعة تصل لـ 7000 جنيه.
- وتصل مرتبات شهر يونيو الدرجة الخامسة بعد الزيادة 6500 جنيه.
- وأخيراً تصل مرتبات شهر يونيو لموظفي الدرجة السادسة لـ 6000 جنيه.