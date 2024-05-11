موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 …. وزارة المالية توضح حقيقة صرف الزيادة الجديدة على المرتبات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024،التي يترقبها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص والعام وكانت وزارة المالية أعلنت عن تطبيق صرف الزيادة الجديدة على رواتب العاملين في القطاع العام والخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل …..

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

ويبحث عدد كبير من الموظفين في القطاع العام عن موعدصرف مرتبات شهر يونيو 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات العاملين في القطاع العام والذي سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، حتى يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

جدول مرتبات شهر يونيو 2024

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024، والذي أصبح من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي أعلنت عنه وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة والذي جاء كالتالي: