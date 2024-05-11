“زغاريط في شوارع مصر”.. 250 جنيه زيادة جديدة لهؤلاء من أصحاب المعاشات 2024.. معاش النقابة هيوصل 1600 جنيه والتطبيق في هذا الموعد

مع الظروف الأقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا تعمل جهات الدولة وقطاعاتها المختلفة على محاولة مساعدة أصحاب المعاشات على وجه الخصوص إلى مواكبة تلك المتغيرات الصعبة، وقد صرحت عدد من النقابات عن زيادات جديدة مقررة لأصحاب المعاشات وتعتبر تلك هي الزيادة الثالثة في الست أشهر الأخيرة، لذا سنتعرف معا اليوم على الزيادة الجديدة في المعاشات وموعد تطبيقها.

زيادة جديدة بقيمة 250 جنيها لأصحاب المعاشات هذه الفئات

أعلنت عدد من هيئات النقابات عن زيادة جديدة لأعضائها من أصحاب المعاشات الذين يحصلون منها على رواتب شهرية وهما خمس نقابات المهندسين والأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين، وقد صرحت نقابة المهندسين عن زيادات جديدة مقررة على المعاشات هي 250 جنيها وذلك بعد آخر زيادة تم صرفها في أغسطس 2023 ليكون بذلك قيمة معاش نقابة المهندسين هو 1600 بزيادة قدرها 20%.

زيادة 1500 جنيه لأصحاب المعاشات هؤلاء

حرصا من النقابات على مصلحة أعضائها ومساعدتهم في تحمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد ومن أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم، قررت عدد من هيئات النقابات أن تقوم بزيادة الراتب الذي يحصل عليه أعضاء النقابة، وقد أعلنت نقابات المهن الطبية عن زيادة جديدة على الرواتب لتصل إلى 1500 جنيه شهريا بزيادة حوالي 12% عن القيمة السابقة للمعاش.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024 لهذه النقابات

بعد إعلان عدد من النقابات عن زيادة رواتب اعضاء النقابة، فقد تقرر أن تكون هذه الزيادات المقررة من نقابات المهن الطبية بالدولة، ونقابة المهندسين يتم تطبيقها بدء من شهر مايو 2024.