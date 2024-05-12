“اسمـــك ظـــهر هّســـه هُنـــا epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود التربية 2024 وزارة التربية العراقية

سوف نوضح لكم في هذا المقال اسماء تعيينات عقود التربية وهي من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها في الوقت الحالي وهي من المسابقات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في العراق والهدف من هذا هو مساعدة العاملين في مجال التعليم الحصول على عمل ثابت ولكن يتم التقديم بعد التحقق من مجموعة من الشروط.

اسماء تعيينات عقود التربية

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية يرجى اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يتطلب منك زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. الخطوة الثانية من قائمة الخدمات المتاحة يرجى الضغط على خيار نتائج التعيينات. الخطوة الثالثة يرجى ملء النموذج وإدخال البيانات المطلوبة. الخطوة الرابعة قم بإدخال الولاية التابع لها. أخيرا اضغط على أيقونة استعلام وسوف يظهر لك ملف يشمل جميع أسماء المقبولين قم بالبحث عن اسمك.

شروط التقديم على مسابقة عقود التربية

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة من الشروط والتي يجب على المتقدمين التحقق منها قبل التقديم على مسابقة عقود التربية ومن أبرز تلك الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي.

يجب أن يكون حامل للجنسية العراقية.

يتطلب منه التواجد داخل العراق بشكل دائم.

يجب أن يكون لديه مهارات تؤهله للعمل في مجال التدريس، ويجب أن يكون لديه تواصل فعال مع الآخرين.

يشترط أن يكون لديه جميع الحقوق المدنية والسياسية داخل الدولة.

المستندات المطلوبة للتقديم على مسابقة عقود التربية