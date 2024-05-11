“هُنــــا epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات في العراق

تزداد عمليات البحث في الوقت الحالي حول نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، حيث إن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، لتكون من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطلاب في دولة العراق، إضافة إلى أن بدء امتحانات هذا الصف سيوافق يوم 21 مايو 2024، أي مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ أولى امتحانات الطلبة في العراق، وعليه فإن الوزارة تتجهز بشكل كبير لكي تسير هذه الإمتحانات في ثوبها الطبيعي دون الإخلال بأي مشكلات تواجه الطلاب.

امتحانات الثالث متوسط دور أول

وعن هذه الإمتحانات الخاصة بالصف الثالث متوسط الدور الأول، فإن وزارة التربية العراقية تستعد بكامل أجهزتها على مستوى الدولة، لكي تبدأ هذه الإمتحانات في شكلها الطبيعي، مع توفير كافة سُبل الراحة والهدوء التام التي يبحث عنه الطلاب والطالبات في هذه المرحلة، وستبدأ بعدها تصحيح أوراق الإمتحانات الخاصة بجميع الطلبة في العراق، ليتعرف على الدرجات كافة الطلبة.

استعلم عن نتيجة الثالث متوسط دور أول

ولكي يسهل القيام بالإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط دور أول في العراق، فإنها جاءت وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-