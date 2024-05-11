هتروق وتحلى ياعم… إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024 وزارة التموين تحسم الجدل

ينشغل المواطنين بالكثير من الأمور المهمة بالنسبة لهم، وضمن عمليات البحث إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024، ويرغب الكثير من أصحاب البطاقات التموينية أن يتعرفون على الحقيقة كاملة وهل تقوم وزارة التموين بصرف زيادة جديدة على البطاقة مع حلول شهر يونيو لكي يصبح رصيد الفرد في الحصة 150 جنيه بدلاً من 50 جنيه، وتعتبر تلك القيمة كبيرة يستطيع المواطن أن يحصل على الكثير من السلع والمنتجات من زيت وسكر وأرز ودقيق وفوبل وجبن ومكرونة وغيرها، هناك بعض الأسر تعاني من ظروف المعيشة الصعبة وعدم قدرتهم على شراء السلع من المحلات التجارية بسبب ارتفاع الأسعار، اليوم نتعرف سوياً على حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024

يتساءل ملايين المواطنين عن حقيقة صرف زيادة جديدة 100 جنيه على بطاقة التموين في شهر يونيو المقبل 2024، وهل وزارة التموين صرحت بذلك وتفعل كما فعلت من قبل بصرف زيادة مدتها 6 أشهر، لذلك قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي حسمت الجدل مؤكداً بأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة، والدولة تمر بظروف صعبة لا تسمح بأي زيادة على بطاقة التموين خلال هذه الفترة بل نصيب الفرد مازال 50 جنيه وحصة الخبز 150 رغيف شهرياً للفرد.

أسعار السلع على البطاقة التموينية

تعتبر أسعار السلع والمنتجات على البطاقة التموينية مخفضة نحو 25% عن الأسعار في المحلات التجارية والأسواق، حيث تتوفر الكثير من السلع على بطاقة التموينية ويمكن للمستفيدين الحصول عليها مع صرف المقررات من خلال توفير فارق نقاط الخبز، وتأتي قائمة الأسعار على النحو التالي:.

سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه