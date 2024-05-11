أفضل الأدعية في يوم عرفة

فضّل الله عز وجل بعض الأيام على بعض، وتلك الأيام الفاضلة هي مواسم من نفحات الله يتفضل بها ويجود فيها على عباده فيغفر لهم الذنوب، ويرفع لهم الدرجات، ومن أفضل تلك الأيام الفاضلة يوم عرفة، فقيل إن يوم عرفة أفضل الأيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة؛ ينزل فيه الله عز وجل، إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله عز وجل انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، ويقول تبارك وتعالى جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة»، وقيل يوم الجمعة لحديث :«لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة»، وقد وفق العلماء بين الحديثين بأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام العام؛ فنحن إذن نستقبل هذا العام أفضل الأيام باتفاق الرأيين لاجتماع اليومين في يوم واحد، وهو الاتفاق الذي حصل في حجة الوداع.

أفضل الدعاء في يوم عرفة

يوم عرفة هو يومٌ عظيمٌ ومباركٌ، وفيه يُعتبر الدعاء والاستغفار من أفضل العبادات والأعمال التي يُمكن أن تقوم بها. إليك بعض الأدعية التي يُمكنك أن تدعو بها في يوم عرفة:

الدعاء بالتوبة والمغفرة:

“اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك من جميع الذنوب التي ارتكبتها، فاغفر لي وارحمني، وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.”

الدعاء بالرحمة والمغفرة للأمة الإسلامية:

“اللهم يا رب العالمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وتب عليهم، واجمع شملهم واهدِهم إلى الخير.”

الدعاء بالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة:

“اللهم يا إله العالمين، ارزقني التوفيق والفلاح والنجاح فيما تحب وترضى، وسددني لفعل الخيرات والأعمال الصالحة، واجعلني يا رب من الذين تهديهم صراطك المستقيم.”

الدعاء بالرزق والبركة:

“اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وأن تبارك لي فيما رزقتني، وان لا تحرمني يا الله بركة رزقك ورحمتك.”

الدعاء بقبول الحج والعمرة:

“اللهم تقبل حجي وعمرتي، واجعلهما خالصة لوجهك الكريم، واجعلني من المقبولين والمغفور لهم.”

الدعاء بالسلامة والعافية:

“اللهم احفظني وأهلي وأحبابي والمسلمين جميعًا، واحرسنا من كل سوء ومكروه، واجعلنا في حفظك ورعايتك.”

موعد وسبب تسمية يوم عرفة

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وقد اختلف أهل العلم في سبب التسمية بعرفة، ولهم في ذلك أقوال: أحدها أن آدم وحواء عليهما السلام افترقا بعد هبوطهما إلى الأرض ثم اجتمعا في هذا اليوم بعرفات وتعارفا؛ فسمي به.

الثاني أن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم الخليل عليه السلام المناسك ويقول له: أعرفت؟ فيقول عرفت.

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