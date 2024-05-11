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“هُنــــا bem.onec.dz“ رابط سحب استدعاءات شهادة البكالوريا 2024 بالجزائر وشروط استخراج الاستدعاءات

سحب استدعاءات شهادة البكالوريا

صورة ندى ندىمنذ 8 دقائق
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سحب استدعاءات شهادة البكالوريا
سحب استدعاءات شهادة البكالوريا

اقترب موعد اختبارات البكالوريا البدنية مما جعل الجميع يتساءل حول كيفية سحب استدعاءات شهادة البكالوريا وبناء على ذلك قام الديوان الوطني بالجزائر بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الحصول على الاستدعاء ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل اليوم من خلال مقالنا.

سحب استدعاءات شهادة البكالوريا

أصبح الآن من السهل على جميع المترشحين سحب استدعاءات البكالوريا وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  1. في مبتدأ الأمر قم بزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالديوان الوطني.
  2. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على خيار المترشحين الأحرار.
  3. سوف يظهر لك استمارة بيانات ويجب عليك تدوين البيانات المطلوبة بها.
  4. ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بالمترشح، ثم قم بإدخال تاريخ الميلاد.
  5. أخيرا اضغط على أيقونة بحث وانتظر ثواني حتى يظهر الاستدعاء الخاص بك.
  6. يرجى طباعته والاحتفاظ به حتى موعد الاختبارات.

ما هي شروط استخراج استدعاءات البكالوريا؟

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب التحقق منها عند سحب استدعاء البكالوريا وهي كالآتي:

سحب استدعاءات شهادة البكالوريا
سحب استدعاءات شهادة البكالوريا
  • يجب التحقق من موعد ومكان إجراء الاختبارات.
  • يشترط على المترشح تقديم شهادة الفحص الطبي وذلك من أجل التحقق من سلامته البدنية وقدرته على اجتياز الاختبارات.
  • يجب أن يكون الاستدعاء تم توقيعه من قبل طبيب مختص.
  • من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المترشح سجل إلكترونيا أولا.

إجراءات سحب الاستدعاء

قام الديوان الوطني بوضع مجموعة من التعليمات التي يجب على المترشحين الإلتزام بها وهي:

  • يجب الحضور في الموعد والمكان المحدد.
  • يشترط إحضار الاستدعاء وتسليمه.
  • عدم التأخير عن موعد الاختبارات بحد أقصى 30 دقيقة.
  • يتطلب من المترشح إحضار الأدوات الخاصة به معه.
  • عدم الخروج من قاعة الاختبارات إلا بعد مرور ساعة من وقت الاختبار.
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صورة ندى ندىمنذ 8 دقائق
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