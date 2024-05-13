“النتيجـــة ظهـــرت هسّــــه“ نتائج الحركة الانتقالية الوطنية هيئة التدريس 2024/2025 في المغرب men.gov.ma وزارة التربية الوطنية

من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها المعلمين داخل المغرب هي نتائج الحركة الوطنية وذلك من أجل التعرف على مكان عملهم في العام الدراسي الجديد وبسبب تأخر ظهور النتيجة قام عدد كبير بإجراء شكاوي للبرلمان مما ترتب عليه أنه صرح عن اقتراب موعد النتيجة وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

نتائج الحركة الانتقالية الوطنية

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية في أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو، كما أكدت أن الاستعلام عن النتيجة سوف يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم فقط، وصرحت أيضا أن الحركة هذا العام تضم ما يقارب نحو 23642 معلم ومدرس وتم توزيعهم على النحو التالي:

من المقرر أن يستفيد من التعليم الابتدائي حوالي 10970 أستاذ ومعلم.

بينما التعليم الثانوي الإعدادي سوف يستفيد ما يقارب نحو 8242 أستاذ ومعلم.

أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي من المقرر أن يستفيد منه 4430 معلم وأستاذ

تقديم الطعون

سوف تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب بفتح باب الطعن للأشخاص الذين لم يتم تلبية رغباتهم وذلك عقب ظهور النتيجة وسوف يظل مفتوح لمدة سبع أيام.

شروط تقديم الطعن

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على الطعن وهي على النحو الآتي: