“100,000 $” الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من جميع الدول العربية.. سجل وممكن تربح الجائزة الكبيرة مليون دولار

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 هو هدف يسعى اليه آلاف او ربما ملايين من الاشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث اثبتت تلك المسابقة فعاليتها ومصداقيتها على مدار سنين عدة منذ بداية انطلاقها، وباتت هي الأشهر في الوطن العربي على كافة مستوياته، فهي تحقق حلم الكثيرين في الحصول على جوائز مالية قيمة قد تصل إلى 100,000$، و كذلك تصل إلى مليون $ وهي الجائزة الكبرى، والآن يبحث عدد هائل من المواطنين عن إمكانية التسجيل في المسابقة، حيث وفر القائمون عليها عدة طرق لتسهل على الراغبين في الاشتراك فيها اختيار الطريقة المناسبة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لكل من يتساءل عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الاغا، يمكنكم الآن التسجيل المسابقة من أي مكان حول العالم، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم أو Dream” على الرقم المتاح لبلدك، وذلك حيث وفر القائمون على المسابقة رقم خاص بكل بلد وهي كالتالي:

اذا كنت احد المقيمين في المملكة العربية السعودية، يمكنك الاشتراك من الرقم 650444 من خلال Mobily أو رقم 858888 من خلال STC أو على رقم 313131 من خلال Lebara أو على رقم 755505 من خلال Zain.

ومن دولة الإمارات اشترك برقم 5544 من خلال Etisalat أو على رقم 3636 من خلال Du.

وفي دولة الكويت اشترك من رقم 4141 من Ooredoo و stc أو من خلال رقم 4242 عبر Zain.

وإذا كنت في مصر اشترك عن طريق رقم 95450 أو 95458 من أي شبكة محمول.

ومن العراق يمكنك الاشتراك من خلال 2770 عبر Zain أو رقم 2266 عبر Asiacell أو على رقم 2180 عبر Korek.

كما يمكنك الاشتراك من دولة البحرين عبر رقم 94000 عبر Zain أو stc أو BATELCO.

ويمكنك أيضاً التسجيل في مسابقة الحلم من عمان عبر الرقم 90434 من Omantel أو Ooredoo.

وفي فلسطين يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال رقم 6144 عبر Wataniya أو رقم 1625 عبر Jawwal.

رابط التسجيل في مسابقة الحلم 2024

كذلك أتاح المسؤولون رابط الكتروني ليتمكن الجميع من التسجيل في مسابقة الحلم 2024 من أي مكان في العالم، إذ يمكنك الدخول إلى هذا الرابط والاطلاع على تفاصيل وشروط الاشتراك في مسابقة الحلم لتكسب جوائز مالية قيمة وقد يحالفك الحظ وتحصل على الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون دولار وتتحول حياتك بالكامل في ضربة حظ، أو يمكن الحصول على ذهب أو عقارات أو فيلا وغيرها العديد من الجوائز العينية.