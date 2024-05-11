شوف قبضك كام.. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024 في السعودية والحكومة تحسم الجدل

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024 ضمن اهتمامات الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة بالمملكة العربية السعودية، هناك الكثير من الدول العربية التي بدأت في اتخاذ خطوة إيجابية ورفع العبء عن المواطنين في زيادة الرواتب والمعاشات لتخطي هذه الأزمة ومراعاة لظروف المواطنين في ظل غلاء الأسعار، المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قامت بتطوير أنظمة الدعم والعمل على رفع الأجور، هناك الآلاف من المواطنين يحصلون على رواتب المتقاعدين ويعتمدون على هذا الدخل بشكل أساسي في شراء الاحتياجات وتلبية جميع مطالبهم، نتعرف اليوم عبر موقعنا البديل خلال الفقرات التالية عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024

تسعى المؤسسة العامة للتقاعد السعودية بتقديم العديد من الخدمات لكي تسهل على المواطنين الوصول للتفاصيل والمعلومات، حيث كشفت خلال الساعات الماضية عن بعض الأمور التي ينشغل المواطنين بمعرفتها وهي حقيقة صرف زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في شهر يونيو المقبل،

وحسب التصريحات الواردة من مؤسس التقاعد أن كل ما يتم تداوله عبر الصفحات والمواقع المختلفة خلال هذه الفترة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لأن المؤسسة قامت بالإعلان عن الزيادة الجديدة منذ عدة أشهر ماضية وتم الصرف بشكل فعلي ولا يوجد أي زيادة أخرى، وحالة وجود أي زيادة يتم إصدار بيان ملكي من خادم الحرمين الشريفين ويتم تنفيذه على الفور.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية شهر يونيو 2024

هناك موعد محدد لصرف مستحقات رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ صرف المستحقات للدفعة القادمة يوم الأحد الموافق 2 من يونيو 2024 بدلاً من يوم السبت 1 من يونيو وهو عطلة رسمية للبنوك والمصالح الحكومية، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية الخميس 6 يونيو 2024، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة المستحقات من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.