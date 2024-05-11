خطوات التسجيل في برنامج ساند 1445 والشروط اللازمة

تسعى الحكومة السعودية دائماً على تقديم عدد من الخدمات وبرامج الدعم لعددكبير من المواطنين والأسر الغير قادرة على توفير ما يلزمهم من طعام وشراب، ورفع مستوى معيشة المواطنين خاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية، وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن شروط استحقاق برنامج ساند والذي يعد من أهم برامج الدعم في المملكة السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في دعم ساند والشروط المطلوبة للتسجيل…….

خطوات التسجيل في برنامج ساند 1445

يعمل دعم ساند على توفير حياة كريمة لعدد كبير من الأسر في المملكة العربية السعودية، من المحتاجين لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وأكدت الحكومة السعودية عن عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج ساند والتي جاءت كالتالي:

شروط استحقاق دعم ساند

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم اشترك في التأمينات الإجتماعية لفترة ما.

ألا يكون المتقدم ترك العمل برغبته .

ألا يكون للمتقدم دخل أو ظيفة ما.

ألا يكون المتقدم بلغ سن التقاعد.

أن يتقدم المواطن بطلب لوزارة الموارد البشرية

يجب على المتقدم أن يتقدم بطلبه خلال 3 أشهر من تركه للعمل.

خطوات التسجيل فى برنامج ساند

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات التسجيل في ساند 1445 ، وإليكم خطوات التسجيل ….