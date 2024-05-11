“إعمليه بنفسك ووفري فلوسك” لبشرة صحية وناعمة طريقة عمل الصابون العطري السائل بالمنزل

يمكنك صنع الصابون العطري السائل في المنزل بسهولة باستخدام قليل من المكونات الأساسية، ستجدي هنا طريقة بسيطة لصنع صابون سائل في المنزل:

المكونات اللازمة لصناعة الصابون العطري السائل بالمنزل

– 250 مل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

– 120 مل من صابون الجلسرين السائل (يمكن العثور عليه في متاجر الأدوية أو المواد الغذائية).

– 1 لتر من الماء المقطر.

– 20 إلى 30 قطرة من الزيوت الأساسية المفضلة للرائحة (اختياري).

الخطوات:

في وعاء كبير، قم بغلي الماء المقطر. أضف زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إلى الماء المغلي وقم بخلطهما جيدًا. أضف صابون الجليسرين السائل إلى الخليط واستمر في التحريك حتى ينصهر تمامًا ويمتزج مع الماء والزيت. اخفض درجة الحرارة واترك الخليط يغلي لمدة 15-20 دقيقة، مع التحريك بين الحين والآخر. انتقل إلى مكان جاف واترك الصابون يبرد ويتجمد، ستلاحظ أنه سيتكون طبقة من الصابون على السطح. استخدم ملعقة أو شوكة لكسر الطبقة العلوية وقم بتحريك الصابون حتى يصبح سائلاً ومتجانسًا. إذا كنت ترغب في إضافة الرائحة، يمكنك إضافة الزيوت الأساسية والتحريك جيدًا لتوزيع الرائحة بالتساوي.

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