الإعلان الأول ح 160.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 على قصة عشق والفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية

ارتفاع ملحوظ من الجمهور عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 المقرر أن تعرض بعد عدة أيام عبر القنوات الناقلة، لقد حصدت الحلقة الماضية 159 من المؤسس عثمان نسبة مشاهدة بالملايين، مما حققت تفاعل كبير للغاية، يعرض مسلسل قيامة عثمان مرة على مدار الأسبوع عبر قناة atv التركية الأربعاء الساعة 9 مساءً، كما يعرض المسلسل مترجم على موقع قصة عشق الساعة 1 صباحاً ويعرض عبر الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة 10 مساءً واليوم ننشر لحضراتكم تسريبات مهمة حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير ومازال يحقق المزيد، فعل علاء الدين لم يتوقعه والده عثمان من زواجه من غونجا، وهذا ما يصعب الأمور على عثمان للانتقام من يعقوب، وهناك محاولات كثيرة من حلفاء السيد إبراهيم للسيطرة على الدولة العثمانية، كما أن يعقوب مازال يتحالف مع البيزنطيين والقبائل التركية لهدم كيان الدولة العثمانية، لكن خطة عثمان لكشف الحقيقة والخائن تنجح كل مرة.

المؤسس عثمان تسريبات الحلقة 160

شهدت الحلقات الماضية تطورات كثيرة وآخر أهم الأحداث هو إنقاذ علاء الدين من القتل على يد قاضي ذائق تابع لقبيلة الكاي والسيد إبراهيم، ومن أهم الأحداث الحلقة 160 كشف السر وقرر عثمان أن يلقن الجميع دراساً وقتي عندما القى بالقاضي الزائف من أعلى الجبل وقال للجميع أن أي شخص يفكر في التلاعب مصيرة يكون الموت دون تهاون معه،

ومن المخططات الذي يسعى عثمان لتنفيذها الفترة القادمة استعادة أرض بورصة وهذا قاله عثمان لجيشة صريحاً، أن بورصة ستكون ملكاً لنا قريباً، وقد قامت بوران بكشف مخطط أولجاء أمام عثمان وأنه ليس خائن بل هو يسعى لكي يحمي الدولة العثمانية، لذلك يأمر عثمان بقتل أولجاي وقطع رأسه.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

الجودة: hd.

تردد قناة ATV التركية