مميزات GB whatsapp المذهلة!!.. تحديثات جديدة وجبارة في واتساب جي بي.. أعرفها دلوقتي

في ظل التحديثات المتعددة وانتشار الكثير من تطبيقات المراسلة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين، تم ظهور تطبيق واتساب جي بي مؤخرًا، التي يعد نسخة معدلة عن التطبيق الأصلي، وهو يمتلك العديد من المميزات التي يحتاج إليها المستخدمين، ليكون من بين أفضل التطبيقات التي يعتمد عليها، وهو يمنحهم الكثير من الإمكانيات والمميزات الأكثر ملائمة عبر تنزيل التطبيق على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون.

مميزات تطبيق واتساب جي بي

وأكد موقع ” gizbot”، أن من أكثر المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب جي بي المعدل، هو السماح للمستخدمين بالدخول إلى أكثر من حسابين في وقت واحد، مما تتوفر هذه النسخة في واتساب ذاته، فضلاً عن أن التطبيق يمنح إخفاء حالة الإتصال بالإنترنت، والقيام بالنقر على صورة الملف الشخصي لجهة الإتصال نفسها بالضغط عليها مرة واحدة، مما يزيد حجم مشاركة الملفات والفيديوهات لأكثر من 30 ميجا بايت، وسهولة إرسال نحو 90 صورة في الوقت ذاته.

عيوب واتساب جي بي

وعن كم المميزات التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل واتساب جي بي، فإن من عيوب التطبيق عدم القيام بتحميله على تطبيق جوجل بلاي، فضلاً عن إحتواءه على العديد من الإعلانات المزعجة، وهو يواجه عدة إصلاحات متعددة في الوقت الحالي ليكون ملائم لجميع من يرغب في تحميله، ولا يسمح لك التطبيق بعمل نسخ واتساب معدلة دون إعطاء صلاحية بذلك حت يسهل لك استخدام التطبيق ويكون بديلاً قويًا عن واتساب الأصلي.