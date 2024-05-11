إليكم.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع المواد (علمي وأدبي) وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم وجدول الامتحانات كامل

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر بدأت عمليات البحث تتوالى حول مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، وفي هذا الصدد أوضحت وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات ورقة أسئلة الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية في مختلف المواد، وفي اطار خدماتنا اليومية وفرنا لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر التي من المقرر لها أن تنطلق في يوم السبت الموافق 22 يونيو القادم، فقد بينت كذلك مواصفات ورقة أسئلة الامتحانات المواد، وجاءت تلك المواصفات على النحو التالي:

بالنسبة لامتحان اللغة العربية فتحتوي ورقة الامتحان على عدد أربعة أسئلة مقالي بنسبة 15% من الدرجة النهائية للمادة (مقسمة إلى سؤال التعبير 6 درجات، و 3 أسئلة أخرى كل سؤال بدرجتين)، كما يتضمن الامتحان عدد 56 سؤال اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة بدرجة واحدة يكون 44 سؤالاً، والأسئلة بدرجتين تكون 12 سؤالا، على أن يكون زمن اختبار مادة اللغة العربية 3 ساعات.

اما عن مواصفات امتحان اللغات الأجنبية الأولى سيكون الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد بواقع 32 سؤال على كل سؤال درجة واحدة، وعدد 5 أسئلة بدرجتين لكل سؤال، وتأتي الأسئلة المقالية في امتحانات اللغات الأجنبية الأولى بعدد 2 سؤال بدرجتين، إضافة إلى سؤال البراجراف بواقع 4 درجات، وزمن الاختبار 3 ساعات.

شكل امتحانات الثانوية العامة 2024

حاولت الوزارة ان يكون وقت الاختبار متناسب مع حدد الأسئلة، وقد جاءت مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد العلمية والأدبية والرياضيات على النحو التالي:

بالنسبة لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد العلمية، والتي تتضمن الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا، فتكون الأسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% بواقع 40 سؤال منها بدرجة واحدة لكل سؤال، وعدد 6 أسئلة بدرجتين إجمالي 46 سؤال، والأسئلة المقالية عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين، وزمن الاختبار 3 ساعات.

وتكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في مواد الرياضيات كالتالي: عدد أسئلة الاختيار من متعدد 11 سؤال بدرجة واحدة لكل سؤال، وعدد 7 أسئلة بدرجتين، والأسئلة المقالية عبارة عن سؤال واحد بدرجتين، وسؤال آخر بثلاث درجات، وتكون مدة الاختبار ساعتين لكل فرع.

أما المواد الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2024 فتتمثل في مادة التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة، وتكون الأسئلة اختيار من متعدد بواقع 40 سؤال بدرجة واحدة، وعدد 6 أسئلة بدرجتين، والأسئلة المقالية تكون 4 أسئلة بدرجتين لكل سؤال، وزمن الاختبار 3 ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو 2024 بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع “التربية الدينية والتربية الوطنية والإحصاء والاقتصاد”، ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم 15 يونيو حتى 20 يونيو، لتبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع من يوم 22 يونيو 2024 وتنتهي يوم 20 يوليو 2024.