“فرح أطفالك”.. نزل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية
قناة طيور بيبي الجديد من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميز ما بين البرامج والأفلام والمسلسلات الطفولية والأكثر تميزًا، بالإضافة إلى أن القناة تقوم كذلك بنقل مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد التي لاقت بها قبولاً كبيرًا من بين القنوات الأخرى، ويمكنك القيام بالتعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة طيور بيبي 2024 النايل سات
ولكي تقوم بإستقبال قناة طيور بيبي ومشاهدة العديد من المحتوى التعليمي والتثقيفي المتميز التي يميز القناة عن باقي القنوات الأخرى، الغير ملائمة لكي يشاهدها الطفل، فيُرجى اتباع البيانات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة طيور بيبي يكون النايل سات.
- التردد الخاص بالقناة فهو 11274.
- استقطاب قناة طيور بيبي يكون عمودي.
- معام الترميز لقناة طيور بيبي يكون 27500.
نزل تردد طيور بيبي 2024 العرب سات
ولقناة طيور بيبي تردد أخر على العرب سات، التي يأتي بدقة عالية وجودة واضحة على مدار اليوم، إضافة إلى أن المحتوى المقدم يُساهم في غرس القيم الإيمانية والسلوكية المميزة، فضلاً عن توجيه الأطفال إلى السلوك الرشيد، وغيرها من المحتوى المميز الأخر التي تقدمه القناة، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي قناة طيور بيبي فهو العرب سات.
- التردد الجديد لقناة طيور بيبي يكون 11396.
- استقطاب قناة طيور بيبي الجديد فهو عمودي.
- معامل الترميز لقناة طيور بيبي فهو 27500.