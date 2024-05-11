بـ500 دينار وسكن مواصلات.. التقديم على عقد عمل في الكويت

يرغب الكثير من الشباب في السفر إلى خارج البلاد، خاصة بعد أن أعلنت دولة الكويت عن فتح أبوابها أمام مختلف المؤهلات والتخصصات، لتكون فرصة هائلة للعديد من يرغب في التوظيف بالخارج، إضافة إلى أن رواتب العاملين في دولة الكويت تصل لأكثر من 500 دينار كويتي بالإضافة إلى السكن والمواصلات وغيرها من المزايا الأخرى التي يحصل عليها الوافد.

كيفية التقديم على عقد عمل في الكويت

يمكن لمختلف التخصصات والمؤهلات حول العالم التقديم على عقد عمل إلى دولة الكويت، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يُرجى الذهاب إلى موقع القوى العاملة.

بعد ذلك يتم البحث عن فرص العمل.

ملء نموذج طلب الإقامة للدولة.

كما يجب أن يتم اختيار فرصة عمل من ضمن الفرص المتاحة.

بعدها يتم إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب التعيين المتمثلة في جواز السفر و2 صورة شخصية.

تقديم كشف طبي بخلو المتقدم من أي أمراض معدية.

إضافة جواز السفر الساري.

القيام بالتأكد من المعلومات والوثائق التي تم إرفاقها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط التقديم على عقد عمل في الكويت؟

وعن الشروط التي يجب وأن تنطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على عقد عمل داخل دولة الكويت، كما يلي:-