ذاكر وراجع كويس.. جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024 جميع المحافظات

بدأ الطلاب في الاستعداد إلى تأدية الامتحان، ولذلك هناك اهتمام بالبحث عن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024 التي تم اعتماد موعدها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية الفترة الماضية، يحرص الطلاب أن يكون لديهم معلومات دقيقة حول جدول الامتحانات والمدة الزمنية لتأدية الامتحانات بشكل جيد وتحقيق أعلى نسب من النجاح، معرفة جدول الامتحانات وموعد ترتيب أداء المواد ضمن الأمور المهمة جداً للطلاب،

حيث يسعى الطلاب لمعرفة المراجعات النهائية ومذاكرة المواد المقرر عليهم، واللجوء إلى المنصات التعليمية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم لمد الطلاب بالمعلومات الكافية وشرح تفصيلي للدروس، حيث تعتبر الشهادة السودانية من أهم المراحل التعليمية لذلك تسلط وزارة التربية والتعليم الضوء عليها، وعبر التقرير التالي نستعرض لكم جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

العد التنازلي على انطلاق امتحانات الشهادة السودانية والتي تعتبر من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، وقد مضى الكثير ولن يتبقى سوى شهر على عقد الامتحانات والتي تأتي وفقاً الجدول المعتمد والذي يأتي على النحو التالي:.

الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 امتحان التربية الدينية.

الأربعاء 12 يونيو 2024 علوم الحاسب.

الخميس 13 يونيو 2024 مادة العلوم الهندسية.

السبت 15 يونيو 2024 الجغرافيا والعلوم الأسرية.

الأحد 16 يونيو 2024 الكيمياء والأدب الإنجليزي القسم العلمي.

الإثنين 17 يونيو 2024 الدراسات الإسلامية و الأدب الانجليزي الفرع الأدبي

الثلاثاء 18 يونيو 2024 اللغة العربية.

الأربعاء 19 يونيو 2024 الفيزياء والتاريخ

الخميس 20 يونيو 2024 اللغة الفرنسية.

السبت الموافق 22 يونيو 2024 اللغة الانجليزية

امتحانات الشهادة السودانية الترم الثاني 2024

شددت وزارة التربية والتعليم السودانية على الطلاب أن يكون أكثر التزاماً بالتعليمات للحفاظ على استقرار اللجان المدرسية، كما تقوم الوزارة بواجبها تجاه الطلاب وتضع إجراءات أمنية مشددة وإجراءات وقائية للحفاظ على سلامتهم، وتناشد الوزارة الطلبة والطالبات خلال هذه الفترة أن يستغلون كل دقيقة في المذاكرة لكي يؤدون الامتحانات ويكون لديهم الفرصة في الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح، وعلى الطلاب التوجه إلى المدرسة في الموعد المحدد دون أي تأجيل لعدم مواجهة أي عواقب دخول لجنة الامتحانات، وعدم استخدام أي أساليب الغش منعاً للمساءلة القانونية.