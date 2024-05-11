“هُـــــنا” استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر مايو بالزيادة الجديدة 15% موقع وزارة التضامن الاجتماعي

نوفر لحضراتكم في هذا التقرير رابط وخطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر مايو، وذلك بعد توضيح وزارة التضامن الاجتماعي كافة التفاصيل حول شروط وكيفية التقديم، وكذلك اشارت إلى المبلغ المستحق للمستفيدين بعد الزيادة التي اقرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ مارس الماضي والتي بلغت قيمتها 15%، وفيما يلي سنحاول سرد الكثير من التفاصيل، تابعونا.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

من أكثر الجمل بحثا عبر محرك جوجل في الأيام الراهنة هو تفاصيل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر مايو، وهو برنامج الدعم الذي أطلقته الدولة المصرية لدعم فئات محددة من المجتمع ممن يعانون من الفقر والحاجة سواء لأسباب صحية أو اجتماعية، ويمكننا توضيح الشروط الواجب توافرها في الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وفقا لما حددته الجهات المسؤولة في التالي:

يشترط أن لا يكون المستفيد مقيد بالعمل في أي من الجهات الحكومية او الخاصة بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وألا يكون مقيد في أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانيه أخرى.

يشترط كذلك أن تكون الأسرة المتقدمة تحتضن أبناء من حديثي الولادة حتى سن الـ 18 عام، على أن يكون الأبناء مقيدون بمراحل التعليم المختلفة.

يشترط أن يكون المتقدمين من فئة المسنين الذين يبدأ أعمارهم من 65 عام أو أن يكونوا من أصحاب العجز أو الأمراض المزمنة التي تمنعهم عن العمل.

لابد من تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت حالة المستحق.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتوفير رابط الكتروني لتسهل على المستفيدين عملية الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش ويمكن لجميع المهتمين اتباع الخطوات التالية للاستفسار:

الدخول بشكل مباشر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من هنا .

. بعدها يختار المستعلم برنامج تكافل وكرامة من بين الخدمات التي توفرها الوزارة.

بعدها يقوم بتسجيل الدخول بإدراج الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

يحدد نوع الدعم الخاص به سواء كان تكافل أو كرامة.

يضغط على زر الاستعلام، لتظهر له كافة التفاصيل في الحال.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مايو بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة بداية من يوم الأربعاء 15 مايو 2024 وذلك وفقاً لما يتم في كل شهر ميلادي جديد، ومن الجدير بالذكر أن الفئات مستحقة الحصول على معاش تكافل وكرامة الأسرة والطفل والمرأة والشباب وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة والمسنين.