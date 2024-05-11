اطمن فاضل كام يوم وهتصرف.. موعد صرف مرتبات العاملين لشهر مايو 2024 وزارة المالية تحدد رسمياً

موعد صرف مرتبات العاملين لشهر مايو 2024 يبحث عنها العاملين في الدولة بكثرة خلال هذه الفترة ويريدون ينتظرون الرواتب بفارغ من الصبر، وضعت وزارة المالية جدول لصرف رواتب العاملين في الدولة بجميع الهيئات والقطاعات المختلفة، على أن يتم الصرف وفقاً للجدول المعلن عنه، حيث يتم تقسيم مواعيد الصرف حسب قيمة الراتب والدرجة الوظيفية،

وهذا يأتي في إطار تسهيل الأمور على العاملين لعدم مواجهة أي صعوبات وتزاحم خلال عملية الصرف، لقد حصل العالمين على الراتب السابق بعد عيد الفطر المبارك، وتكون دفعة شهر مايو الجاري 2024 قبل حلول الأضحى المبارك لذلك يهتم بها الكثير من المواطنين ويستعدون لشراء العديد من الاحتياجات، واليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي موعد صرف مرتبات العاملين لشهر مايو 2024 ترقبوا معنا.

موعد صرف مرتبات العاملين لشهر مايو 2024

ضمن عمليات البحث الرائجة منذ عدة أيام على محركات البحث المختلفة، موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري 2024، حيث أعلنت وزارة المالية عن مواعيد الصرف والتي تبدأ بشكل رسمي بدايةً من الخميس المقبل الموافق 23 من مايو 2024، وتستغرق فترة الصرف خمسة أيام متتالية حتى يوم الأربعاء الموافق 29 من مايو 2024 وتتم عمليات الصرف من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM ومكاتب البريد المصري.

جدول مرتبات شهر مايو 2024

تبدأ رواتب العاملين في الدولة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة على النحو التالي:.