“ميزات جديدة” جرب تنزيل واتساب الذهبي 2024 اخر تحديث WhatsApp Gold

يبرز “واتساب الذهبي” كإصدار معدل لتطبيق واتساب الرسمي، يجذب إليه شريحة كبيرة من المستخدمين بفضل العديد من المميزات الإضافية التي يقدمها فهو يتيح تخصيص واجهة المستخدم، وإرسال رسائل طويلة دون قيود، وايضا حماية الخصوصية بميزات متقدمة بذلك، يقدم واتساب الذهبي تجربة استخدام أكثر مرونة وتحكماً، تجاوزت حدود التطبيق الأصلي.

تنزيل واتساب الذهبي 2024 اخر تحديث

يُرجى العلم أن استخدام واتساب الذهبي ينطوي على مخاطر أمنية محتملة، وقد يؤدي إلى حظر حسابك من قبل واتساب الرسمي لذلك، ننصح باستخدام تطبيق واتساب الرسمي لضمان سلامة بياناتك وقبل الشروع في الخطوات، تأكد من أنك تقوم بتحميل واتساب الذهبي من مصدر موثوق.

افتح متصفح الويب على هاتفك وتوجه إلى الموقع الرسمي لتطبيق واتساب الذهبي. يمكنك العثور على الرابط الرسمي من خلال البحث عن “واتساب الذهبي” على محرك بحث مثل جوجل.

تنزيل التطبيق:للأندرويد:اضغط على زر “تنزيل” أو “Download”.

سيبدأ تنزيل ملف APK.

بعد اكتمال التنزيل، اضغط على الملف لبدء التثبيت.

اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

للايفون:يُعدّ تحميل واتساب الذهبي على iOS أكثر تعقيدًا ويتطلب استخدام تطبيقات خارجية غير رسمية،

تسجيل الدخول:افتح تطبيق واتساب الذهبي بعد تثبيته.

أدخل رقم هاتفك وانتظر رسالة التحقق.

أدخل رمز التحقق الذي تلقيته في الرسالة.

استعادة الرسائل (اختياري):إذا كنت تستخدم واتساب سابقًا، يمكنك استعادة رسائلك القديمة من خلال النسخ الاحتياطي.

اتبع التعليمات على الشاشة لاستعادة رسائلك.

تأكد من تشغيل مصادر غير معروفة على هاتفك قبل تثبيت واتساب الذهبي من ملف APK ولا يُنصح بتحميل واتساب الذهبي من متجر Google Play أو App Store الرسمي،حيث قد يتم حذفه من قبل المتجر واحرص على تحديث واتساب الذهبي بشكل دوري للحصول على أحدث الميزات والإصلاحات الأمنية واستخدم واتساب الذهبي بحذر،فقد لا يكون آمنًا بنفس قدر تطبيق واتساب الرسمي.

مميزات واتساب الذهبي 2024

تيح واتساب الذهبي إمكانية إرسال رسائل طويلة جدًا دون التقيد بالحد الأقصى الموجود في النسخة الأصلية. يمكن قفل التطبيق باستخدام نمط شخصي لضمان خصوصية المحادثات والبيانات. يقدم واتساب الذهبي مجموعة واسعة من الألوان والثيمات لتغيير شكل التطبيق بما يناسب ذوق المستخدم. يتيح التطبيق تحكماً أكبر في قائمة جهات الاتصال، مع إمكانية حظر الأشخاص بسهولة. يحسن واتساب الذهبي من دعم ملفات الوسائط، مما يُسهّل مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات الأخرى. يمكن إخفاء آخر ظهور، وحالة الاتصال، ومشاهدة حالات الآخرين دون علمهم.

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