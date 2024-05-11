الان استعلم .. رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf في العراق عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على تنفيذ برنامج الرعاية الاجتماعية للمجتمع العراقي، والذي ينتظره بفارغ الصبر المواطنو العراقيون،و يرغب العديد من المتقدمين في الاطلاع على قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية التي لم تتم الإعلان عنها حتى الآن، و ومع ذلك، سيتمكن المواطنون العراقيون والعراقيات من الاطلاع على هذه القوائم فور إعلانها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جميع أنحاء العراق، و سيتم اختيار أسماء المستفيدين بناءً على توفير جميع المعايير والالتزامات المطلوبة من قبل الوزارة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتخصيص موقع مظلتى للاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق بطريقة إلكترونية. يمكن للمواطن العراقي اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية

الضغط على أيقونة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها:

إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الشخصية أو رقم الملف الخاص به.

النقر على زر “استعلام”: بعد إدخال البيانات المطلوبة،

بعد النقر على زر “استعلام”، ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية المشمولين في الوجبة المحددة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

تلزم الأسر والأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق ببعض الشروط والضوابط، وتشمل الشروط التالية:

أن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة

يجب أن يكون حاصلاً على الجنسية العراقية.

يتراوح عمر المستفيد الذكر بين 18 و60 عامًا، وعمر المستفيدة الأنثى بين 15 و55 عامًا.

عدم امتلاك عقارات أو ممتلكات ثمينة:

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

تم تأخير إعلان أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 في العراق، مما أثار قلق العديد من المتقدمين الذين ينتظرون الحصول على هذا الدعم، وتقدم وزارة العمل العراقية الدعم للأسر محدودة الدخل ومعدومة الدخل، وكذلك للأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات وفئات أخرى محتاجة، ويتم صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين في جميع المحافظات.