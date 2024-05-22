“حالة الزيرو” مواصفات سيارة Mg zs 2024 facelift وسعرها في الأسواق

samar adel تاريخ النشر
“حالة الزيرو” مواصفات سيارة Mg zs 2024 facelift وسعرها في الأسواق
سيارة Mg zs 2024 facelift

تعد سيارة Mg zs 2024 facelift واحدة من أهم السيارات الحديثة التي تغزو الأسواق بأسطول كبير من المواصفات والمميزات التي تجعلها الاختيار الأول للعديد من العملاء الذين يبحثون عن القوة والمتانة بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة، ولهذا سوف نوضح لكم جميع البيانات المتعلقة بالسيارة من مواصفات ومميزات داخلية وخارجية واسعار السيارة في الأسواق خلال هذا المقال.

سيارة Mg zs 2024 facelift

سيارة Mg zs 2024 facelift من السيارات التي تضم العديد من المواصفات الداخلية والخارجية التي يتم البحث عنها عند شراء السيارة، وتتمثل هذه المواصفات في الآتي:

سيارة Mg zs 2024 facelift
سيارة Mg zs 2024 facelift
السلندر4 سلندر.
سعة المحرك1500 سي سي.
قوة المحرك119/5600 حصان.
عزم الدوران150 نيوتن لكل متر.
نظام الجرتعتمد على الجر الأمامي.
حركة النقل4 سرعات
مكان المحركأمامي
سعة خزان الوقود48 لتر.
متوسط استهلاك الوقود5,8 لتر لكل 100 كم.
نوع الوقودالبنزين 92.
السرعة القصوى200 كم/ س.
عجلة القيادةكهربائية.
سيارة Mg zs 2024 facelift
سيارة Mg zs 2024 facelift

مميزات سيارة Mg zs 2024 facelift

تضم السيارة مجموعة من المميزات الداخلية والخارجية التي يجعل السيارة في تنافس قوي مع العديد من الموديلات الأخرى، وتتمثل هذه المميزات على النحو التالي:

  • تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات الداخلية والمتمثلة في الآتي:
    • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
    • تحتوي المقصورة الداخلية على 5 مقاعد.
    • إمكانية فتح وغلق وتشغيل السيارة بدون مفتاح.
    • كما يتم طي ظهر الكنبة الخلفي.
    • تحتوي السيارة على تكييف و فتحة سقف بالإضافة إلى أنوار داخلية.
    • سهولة فتح وغلق الصندوق الخلفي بشكل كهربائي.
  • كما تحتوي على مواصفات خارجية تتمثل في الآتي:
    • تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية.
    • كما تحتوي على مصابيح أمامية هالوجين.
    • بالإضافة إلى مصابيح خلفية ليد وأضواء نهارية ليد.
    • كما يتوفر بالسيارة حساسات مصابيح أمامية.
    • كما يتميز الزجاج أنه معتم.
  • يبلغ طول السيارة 4314 مم، وعرضها 1809 مم، وارتفاعها 1624مم.
  • طول قاعدة العجلات تبلغ 2585 مم.
  • تبلغ مساحة صندوق الأمتعة 495 لتر.
  • بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على مجموعة من تجهيزات السلامة والأمان وتتمثل هذه التجهيزات في الآتي:
    • تضم نظام فرامل مانعة الانزلاق بالإضافة إلى توزيع إلكتروني الفرامل.
    • كما تحتوي على وسائد هوائية للسائق والركاب.

سعر سيارة Mg zs 2024 facelift

يتم عرض السيارة في الأسواق المصرية بسعر مغري يبلغ 975,000 جنيه من الوكيل مباشرةً،

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معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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