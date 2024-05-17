“أناقة وسعر على قدك” مواصفات سيارة Nissan sunny 2024 العائلية وسعرها بعد الانخفاض

سيارة Nissan sunny 2024 واحدة من السيارات الحديثة المعروضة في الأسواق والتي حازت على اعجاب الملايين من الأشخاص نتيجة ما تحتوي عليه من المواصفات والمميزات حيث الصناعة اليابانية التي تمتاز بالقوة والمتانة، ولهذا سوف نوضح لكم مواصفات ومميزات وكماليات وأسعار السيارة خلال هذا المقال.

Nissan sunny 2024

تحتوي سيارة Nissan sunny 2024 على أسطول هائل من المواصفات التي تجعلها مرغوبة لدى الكثير بالإضافة إلى أنها تدخل في منافسة قوية مع موديلات السيارات الجديدة الأخرى، وتتمثل مواصفات السيارة على النحو التالي:

سعة المحرك 1500 سي سي. القوة الحصانية 108 حصان. عزم دوران 134 نيوتن لكل متر. عدد السلندرات 4 سلندر سعة خزان الوقود 41 لتر. نوع الوقود البنزين 92. نظام الجر المستخدم جر أمامي. ناقل الحركة 5 سرعات مانيوال. نظام فرامل مانعة الانغلاق تدعم توزيع اليكتروني للفرامل تدعم وسائد هوائية تدعم لكل من السائق والراكب وجانبية. مساحة صندوق الأمتعة 490 لتر. قاعدة العجلات 2600 مم

مميزات سيارة Nissan sunny 2024

بالإضافة إلى المواصفات السلف عرضها يمكنكم الاطلاع على المميزات الخاصة بالسيارة من الداخل والخارج والتي جاءت على النحو التالي:

يبلغ طول السيارة 4425 مم، وعرضها 1695 مم، وارتفاعها يبلغ 1500مم.

كما يصل وزن السيارة إلى 1,015.

تحتوي السيارة على مجموعة من المواصفات الداخلية والمتمثلة في الآتي: تكييف يدوي. كاتم ضوء المحرك. كما يمكنكم تشغيل وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح. تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية. كما تحتوي على حساسات أمامية ومصابيح نهارية ليد.

بالإضافة إلى ذلك تضم السيارة مجموعة من أنظمة الوسائط المتعددة والتي تتمثل في الآتي: مدخل AUX. بلوتوث. سماعات. شاحن محمول لاسلكي. شاشة عرض وشاشة تعمل باللمس. مدخل يواس بي. جهاز الملاحة. شاشة بيانات على الزجاج الأمامي.

كما تحتوي السيارة على مجموعة من أنظمة الأمان وتتمثل في الآتي: نظام مراقبة الجر. فرامل كهربائية يدوية. مانع سرقة العجلات. برنامج التحكم في ثبات السيارة.



سعر سيارة نيسان صني 2024

تعد سيارة نيسان صني من السيارات الحديثة ذات الصناعة اليابانية التي تتميز بالكثير من المواصفات والمميزات بالإضافة إلى ذلك يتم عرضها في الأسواق بأسعار مناسبة، والجدير بالذكر أنه يتم الحصول على السيارة من الوكيل المعتمد مباشرة بسعر 695,400 جنيه مصري.