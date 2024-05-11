تكنولوجيا

“بتصميم أنيق “سعر و مواصفات هاتف Realme c65 5G المقاوم للماء والغبار “ضد الكسر”

صورة samar adel samar adelمنذ 17 ساعة
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مواصفات هاتف Realme c65 5G
مواصفات هاتف Realme c65 5G

هاتف Realme c65 5G من الهواتف المميزة التي تضم مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة التي جعلت منه أداة  سهلة في التواصل مع الآخرين وكذلك توفر متعة لا مثيل لها عند تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور التذكارية ذات الجودة العالية والمظهر الجميل، فمن خلال سوف تحتفظ بكل لحظة لأن مساحته كبيرة ويمنحك مكان كبير لتخزين المئات من الملفات، كما أن استخدامه سهل وسريع ومتوفر بألوان مختلفة حتى تقتني ما يناسبك وذلك بسعر معقول في متناول يد الجميع.

مواصفات Realme c65 5G

لقد أعلنت شركة ريلمي في أبريل عن طرح Realme c65 5G بتقنيات ممتازة تجعله هاتف اقتصاديًا بالنسبة للمستخدمين، فعلى الرغم من حرصها على توفير الكثير من التقنيات به إلا  أنها تحرص أيضا على خفض سعره، وقد أعلنت عن طرحه في فيتنام ثم السوق الهندي وقد لاقى استحسان الكثير من المواطنين الذين أقبلوا على اقتنائه لما يتوفر به من مزايا متعددة كما يلي:

الأبعاد الخارجيةأبعاد 165.6×76.1×7.9 مم
الوزن190 جرام
المقاومةيقاوم الماء والغبار
الشرائح وكارت الميمورييدعم شريحتين
نوع الشاشةنوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بيكسل بجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة
سطوع الشاشة625 شمعة
معدل التحديثمعدل تحديث 120 هيرتز
المعالجمعالج ميدياتك Dimensity 6300 ثُماني النواة، الأنوية تأتي بتردد 2.4 جيجا هيرتز

دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر

المعالج الرسوميالمعالج الرسومي هو Mali G57
مساحة التخزينمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا ر ام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام
نوع الراماتنوع LPDDR4x
الكاميرا الأماميةدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0

جودة الفيديوهات 1080p@30fps

الكاميرا الخلفيةدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 معها فلاش LED جودة الفيديوهات 1080p@30fps
نوع السماعاتنوع Mono

يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الأمان عند الفتحالتعرف على الوجه وبصمة الإصبع
مستشعر التقاربيدعم مستشعر التقارب الحقيقي
البطاريةبطارية بسعة 5000 مللي امبير

تدعم الشحن بقدرة 15 وات بواسطة USB Type C

ألوان الهاتفالأخضر والأسود
كارت ميمورييدعم تركيب كارت ميموري حجم 2 تيرا
خامات الهاتفمصنوع من البلاستيك

سعر هاتف Realme c65 5G

ولأن شركة ريلمي تعمل على تطوير الهواتف لديها من وقت إلى آخر لإضافة كل جديد في عالم الحداثة والتقنيات المتطورة التي تمنحك حسن الاستخدام، فهي تحرص أيضا على طرحها بأسعار مناسبة حتى تضمن زيادة الإقبال على اقتنائها ولهذا قد طرحت الهاتف بعدة أحجام للذاكرة وبأسعار مختلفة كالآتي:

  • الهاتف بذاكرة 64 جيجا بسعر 125 دولار أمريكي.
  • الهاتف بذاكرة 128 مع 4 جيجا بسعر 140 دولار أمريكي.
  • الهاتف بذاكرة 128 ولكن مع 6 جيجا رام بسعر 150 دولار أمريكي.
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صورة samar adel samar adelمنذ 17 ساعة
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