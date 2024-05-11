“بتصميم أنيق “سعر و مواصفات هاتف Realme c65 5G المقاوم للماء والغبار “ضد الكسر”

هاتف Realme c65 5G من الهواتف المميزة التي تضم مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة التي جعلت منه أداة سهلة في التواصل مع الآخرين وكذلك توفر متعة لا مثيل لها عند تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور التذكارية ذات الجودة العالية والمظهر الجميل، فمن خلال سوف تحتفظ بكل لحظة لأن مساحته كبيرة ويمنحك مكان كبير لتخزين المئات من الملفات، كما أن استخدامه سهل وسريع ومتوفر بألوان مختلفة حتى تقتني ما يناسبك وذلك بسعر معقول في متناول يد الجميع.

مواصفات Realme c65 5G

لقد أعلنت شركة ريلمي في أبريل عن طرح Realme c65 5G بتقنيات ممتازة تجعله هاتف اقتصاديًا بالنسبة للمستخدمين، فعلى الرغم من حرصها على توفير الكثير من التقنيات به إلا أنها تحرص أيضا على خفض سعره، وقد أعلنت عن طرحه في فيتنام ثم السوق الهندي وقد لاقى استحسان الكثير من المواطنين الذين أقبلوا على اقتنائه لما يتوفر به من مزايا متعددة كما يلي:

الأبعاد الخارجية أبعاد 165.6×76.1×7.9 مم الوزن 190 جرام المقاومة يقاوم الماء والغبار الشرائح وكارت الميموري يدعم شريحتين نوع الشاشة نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بيكسل بجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة سطوع الشاشة 625 شمعة معدل التحديث معدل تحديث 120 هيرتز المعالج معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثُماني النواة، الأنوية تأتي بتردد 2.4 جيجا هيرتز دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر المعالج الرسومي المعالج الرسومي هو Mali G57 مساحة التخزين مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا ر ام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام نوع الرامات نوع LPDDR4x الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 جودة الفيديوهات 1080p@30fps الكاميرا الخلفية دقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 معها فلاش LED جودة الفيديوهات 1080p@30fps نوع السماعات نوع Mono يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي الأمان عند الفتح التعرف على الوجه وبصمة الإصبع مستشعر التقارب يدعم مستشعر التقارب الحقيقي البطارية بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 15 وات بواسطة USB Type C ألوان الهاتف الأخضر والأسود كارت ميموري يدعم تركيب كارت ميموري حجم 2 تيرا خامات الهاتف مصنوع من البلاستيك

سعر هاتف Realme c65 5G

ولأن شركة ريلمي تعمل على تطوير الهواتف لديها من وقت إلى آخر لإضافة كل جديد في عالم الحداثة والتقنيات المتطورة التي تمنحك حسن الاستخدام، فهي تحرص أيضا على طرحها بأسعار مناسبة حتى تضمن زيادة الإقبال على اقتنائها ولهذا قد طرحت الهاتف بعدة أحجام للذاكرة وبأسعار مختلفة كالآتي: