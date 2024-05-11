“عملية ومريحة” مواصفات هيونداي اكسنت RB 2024 وسعرها بعد نزوله 170 ألف دفعة واحدة

هيونداي اكسنت RB 2024 إحدى موديلات السيارات التي أطلقتها شركة هونداي الكورية في الأسواق، حيث أنها تمتلك مواصفات لا مثيل لها في كافة الأجزاء التي تتكون منها، وذلك لأنها تحتوي على محرك قوي، كما أنها مصنعة بطراز حديث وتصميم أنيق وجذاب يخطف الأنظار، فمن خلالها سوف تتمكن من القيادة لأطول المسافات بدون أي مشاكل، لما تحتوي عليه تلك السيارة من إمكانيات حديثة ومتعددة فهي مشابهة من الخارج بشكل كبير لسيارات السيدان الفاخرة التي لاقت استحسان الكثير، وفيما يلي سوف نوضح كافة مواصفاتها من الداخل والخارج بالتفصيل.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت RB 2024

تمنحك السيارة الشعور بالراحة لما تمتلكه من مساحة واسعة بالداخل، بالإضافة إلى قوتها ومتانتها لأنها مصنوعة من أجود الخامات الفاخرة، فهي من السيارات العملية التي توفر لك الراحة عند قيادتها في أي مكان ولأي مسافة، حيث تضم باقة من أفضل المزايا سواء في الأجزاء الداخلية لها خاصة المحرك أو من ناحية جودة هيكلها الخارجي، والآن سوف نوضح لك أبرز المواصفات فيما يلي بالتفصيل:

سعة المحرك(سي سي) 1600 القوة الحصانية 125/6300 العزم(نيوتن.متر/لفة.دقيقة) 156/4200 التسارع من (0: 100) كم/ساعة 11.1 متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) 6.4 ناقل الحركة اتوماتيك الشكل الخارجي سيدان عدد المقاعد 5 الوكيل غبور السرعة القصوى التقريبية (كم/س) 185 عدد السلندرات 4 سعة خزان الوقود ( لتر) 43 نوع الوقود 92 مكان المحرك أمامي عدد النقلات 4 التنفس طبيعي Natural تكييف يدوي عدد المقاعد 5 إطارات مقاس 70/170 مصابيح أمامية هالوجين

سعر سيارة هيونداي اكسنت RB 2024

سيارة مميزة تضم العديد من المزايا التي جعلتها تنافس أفضل ماركات السيارات في العالم مثل سيدان وتويوتا وكذلك سيارة هوندا ستي، فهناك الفرامل المانعة للإنغلاق وكذلك الغطاء الموجود بها الذي يمنع الصوت ودرجة الحرارة الخارجية من الوصول إلى الداخل وتلك من أكثر المزايا التي زادت من سعرها.

تتراوح أسعارها ما بين 68.885 ريال سعودي حتى 94.085 ريال سعودي حيث تختلف الأسعار باختلاف كل موديل منها وما تحتوي عليه كل واحدة من مزايا مختلفة عن الأخرى.