أغاني حلوة وفيديوهات مضحكة.. تردد قناة وناسه على نايل وعرب سات.. عالم من الموسيقى والترفيه

تردد قناة وناسه، تعتبر قناة وناسة الفضائية للأطفال من بين أوائل القنوات التي اختصت في عرض محتوى تعليمي وترفيهي يستهوي الأطفال وحتى الكبار في الوطن العربي، ومع تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة، أصبح البحث عن تردد قناة وناسه الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات أمرًا متزايدًا، في هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة على هذين القمرين الصناعيين.

قناة وناسة Wanasa TV

قناة وناسة، المخصصة للأطفال، هي قناة فضائية تم إطلاقها لأول مرة عام 2007، بهدف تسلية الأطفال العرب وتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مجاني بدون الحاجة لأي اشتراك، يعود تأسيس القناة إلى المطرب السعودي المشهور راشد الماجد، تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تعزز القيم والمبادئ في نفوس الأطفال، في هذا المقال، سنتعرف على بعض الأغاني التي تبثها القناة.

أغاني قناة وناسة الجديدة

قدمت قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني المميزة التي تفرح الأطفال، منها:

“لوليات صغار”.

“لولو صارت شرطية”.

“شو صار عند الدكتور”.

“فرقع فرقع يا بوشار”.

“ماذا تشترى لولو من المول”.

“لولو وماما”.

“لولو الشطورة”.

“لولو وأصوات الحيوانات”.

“دا دا ميدو”.

“لولو ليكا أختى الغيورة”.

تردد قناة وناسه علي النايل سات

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة الفضائية عبر ضبط جهاز الريسيفير على التردد والاستقطاب التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة: SD.

تردد قناة وناسه علي العرب سات

يمكن لمحبي قناة وناسة الفضائية أيضًا مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تُبث على القمر الصناعي عرب سات، وذلك عبر ضبط جهاز الريسيفر على التردد التالي: