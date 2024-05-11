أغنيات وأناشيد وبرامج ترفيهية.. تردد قناة طيور الجنة.. طفولة سعيدة

تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى تربوي وتعليمي وترفيهي متنوع، تتميز القناة بنجاحاتها المبهرة وتفوقها على قنوات أخرى، بفضل تركيزها على تقديم محتوى مفيد يساعد في تربية الأطفال بشكل سليم، لذا، يُفضل تثبيت قناة طيور الجنة لتقديم فوائد تعليمية وتربوية للصغار.

قناة طيور الجنة الفضائية 2024

العديد من الآباء يشجعون أطفالهم على متابعة قناة طيور الجنة، وذلك بسبب المحتوى التعليمي الرائع الذي تقدمه، تتضمن القناة أناشيد وعروضًا تعليمية تساهم في بناء القيم الإسلامية وتعزز السلوكيات الحميدة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض السور القرآنية القصيرة والأحاديث النبوية، مما يسهل على الأطفال حفظها من خلال تكرار عرضها على القناة.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القناة تقدم عروضًا وأغاني مسلية طوال اليوم تحظى بإعجاب الأطفال، أصبحت واحدة من أهم قنوات الأطفال عالميًا، حيث يتابعها ملايين الأشخاص يوميًا، تفضل العائلات العربية متابعة قناة طيور الجنة على مدار الساعة، وعندما تم الإعلان عن تحديثات التردد الخاص بها، بدأ الكثيرون في البحث عن التردد الجديد، لذا، قامت القناة بنشر الترددات الجديدة لكل من قمر النايل سات وعرب سات، مما يسهل على المشاهدين تثبيتها والاستمتاع بجميع برامجها وأناشيدها.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات هو 11274.

مع استقطاب أفقي.

ومعدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات