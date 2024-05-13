خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1445؟ تعرف على التفاصيل والخطوات المطلوبة 

تعتبر تأشيرة الخروج والعودة أمرا حيويا من أجل المقيمين في البلدان التي تفرض قوانين الإقامة يسمح لحاملي الإقامة بمغادرة البلاد مؤقتا والعودة مرة أخرى وذلك بعد الحصول على تأشيرة خروج وعودة يعتبر رقم الإقامة من البيانات الرئيسية التي تطلبها الجهات المختصة لتسهيل هذه العملية لذا يجب على المقيمين أن يتعرفوا على الخطوات اللازمة والمتطلبات من أجل الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة باستخدام رقم الإقامة من أجل تجنب أي مشكلات قانونية أو تأخير في السفر والعودة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

هذه الخطوات سهلة ومفيدة للوافدين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة فمن أهم هذه الخطوات:

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد خانة خدمات الجوازات.

اختر حالة تأشيرة الخروج والعودة.

اضغط على تسجيل الدخول للمنصة.

انتقل إلى خدمة المكفولين.

اضغط على خانة الاستعلامات.

اضغط على تأشيرة الخروج والعودة.

ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

طباعة تأشيرة الخروج والعودة

يمكنك الان من خلال اتباع مجموعة من الخطوات مساعدة المقيمين في طباعة تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية: