«الفرحة هتدخل كل البيوت».. الحكومة المصرية تكشف عن وظائف جديدة.. هي دي الاخبار ولا بلاش
نحيطكم علما بأن بوابة الوظائف الحكومية قامت بالكشف من خلال منصتها الرسمية الإلكترونية عن فرص عمل متعددة في مجموعة متنوعة من التخصصات من خلال هذا المقال، نقدم لكم موقع التسجيل لوظائف الحكومة المصرية للعام الجديد 2024 في مختلف الوزارات، مثل وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البريد، ومصلحة الطب الشرعي، والهيئة القومية للأنفاق، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لوزارة النقل تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.
الكشف عن وظائف الحكومة المصرية 2024 جديدة
يمكنكم الانتقال إلى الموقع الرسمي المخصص للتسجيل والتقديم على الوظائف الحكومية في مصر عبر الضغط على هذا الرابط ومن خلاله سوف تجدون معلومات مهمة حول التخصصات المتاحة، والمعايير المطلوبة، والوثائق المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى موقع التسجيل للوظائف الحكومية المتاحة حاليا بداية، دعونا نلقي نظرة على فرص وظيفة المعلمين، حيث تعلن عن مسابقة لتوظيف معلمين للصفوف الأول، والثاني، والثالث في المرحلة الابتدائية، وهناك حاجة لـ 11,114 متخرج.
شروط التقديم
- يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية، ويتوجب عليه أن يتمتع بسمعة طيبة، ولا يجب أن يكون قد سبق له أن صدر بحقه حكم في جريمة جنائية أو تم احتجازه بسبب جريمة تهدد الشرف أو الأمانة.
- يجب أيضا عدم فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمر على فصله أربع سنوات على الأقل.
- عمر المتقدم لا يجب أن يتجاوز أربعين عاما عندما يتم نشر الإعلان.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة في كليات التربية أو التربية النوعية من الأقسام التي تختص بالتعليم الأساسي، مثل التعليم الابتدائي أو تعليم المعلمين.
- كما يشترط أن يكون التقدير العام للمتقدم هو مقبول على الأقل.
- يجب أن يجتاز اختبارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنجاح، وينجح في الفحص الطبي وتحليل المخدرات وفقا للقوانين المعمول بها.
- يمكنك تقديم الطلب في محافظتك الحالية ومكان إقامتك الحالي.
- يتطلب الإجراء دفع مبلغ قدره 26 جنيها لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- يمكنك القيام بذلك من خلال إيداع المبلغ في أي من فروع البنوك التالية: بنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.