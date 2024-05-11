«الفرحة هتدخل كل البيوت».. الحكومة المصرية تكشف عن وظائف جديدة.. هي دي الاخبار ولا بلاش

نحيطكم علما بأن بوابة الوظائف الحكومية قامت بالكشف من خلال منصتها الرسمية الإلكترونية عن فرص عمل متعددة في مجموعة متنوعة من التخصصات من خلال هذا المقال، نقدم لكم موقع التسجيل لوظائف الحكومة المصرية للعام الجديد 2024 في مختلف الوزارات، مثل وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم، وهيئة البريد، ومصلحة الطب الشرعي، والهيئة القومية للأنفاق، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لوزارة النقل تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

الكشف عن وظائف الحكومة المصرية 2024 جديدة

يمكنكم الانتقال إلى الموقع الرسمي المخصص للتسجيل والتقديم على الوظائف الحكومية في مصر عبر الضغط على هذا الرابط ومن خلاله سوف تجدون معلومات مهمة حول التخصصات المتاحة، والمعايير المطلوبة، والوثائق المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى موقع التسجيل للوظائف الحكومية المتاحة حاليا بداية، دعونا نلقي نظرة على فرص وظيفة المعلمين، حيث تعلن عن مسابقة لتوظيف معلمين للصفوف الأول، والثاني، والثالث في المرحلة الابتدائية، وهناك حاجة لـ 11,114 متخرج.

شروط التقديم