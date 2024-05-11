كارتون وبرامج وأغاني.. تردد قنوات الاطفال الجديدة على نايل سات هتشغل العيال 24 ساعة.. الأطفال فرحانة جدا

يتطلع العديد من الأهالي إلى البحث عن تردد قنوات الاطفال الجديدة على نايل سات، حيث تعد هذه القنوات مصدرًا لتسلية الأطفال خاصةً خلال فترة الإجازات الصيفية، بالإضافة إلى تعزيز قيم إيجابية وتعليم سلوكيات مفيدة لهم، تقدم القنوات مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية والأغاني المميزة على مدار الساعة بأعلى جودة وبدون أي تشويش.

تردد قنوات الاطفال الجديدة على نايل سات

تحرص قنوات الأطفال على تقديم مجموعة متنوعة من أجمل المسلسلات الكرتونية والأغاني والأناشيد المحببة للصغار، وفيما يلي قائمة بأفضل تردد قنوات الاطفال الجديدة على نايل سات:

تردد قناة وناسة 2024

يمكنك متابعة قناة وناسة، وهي أيضا قناة شهيرة للأطفال، وذلك باتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: جودة عادية (SD).

تردد قناة طيور الجنة

من بين قنوات الأطفال الفضائية المميزة، تبرز قناة طيور الجنة، ويمكنك متابعتها بالتفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات. تردد القناة: 11310. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. جودة القناة: جودة عادية (SD).

تردد قناة ميكي 2024

يمكنك متابعة قناة ميكي للأطفال عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11528.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة بطوط على نايل سات

كما يمكنك متابعة قنوات بطوط، وذلك باتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات. تردد القناة: 11594. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة MBC 3 على نايل سات

يمكنك متابعة كل ما تقدمه قناة MBC 3 من برامج ومحتوى ترفيهي عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11475.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024

وبالنسبة لقناة توم وجيري، فهي من القنوات المحببة لدى الأطفال والكبار، ويمكنك متابعتها عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات. تردد القناة: 11355. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3. جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة نتورك

قناة نتورك تعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال الفضائية، ويمكنكم متابعتها عبر البيانات التالية: