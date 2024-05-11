هتفتقدوا نونة وبوبو.. تردد قناة ماجد 2024 على النايل سات والعرب سات.. استعدوا للضحك والفرح

يمكنك الآن تحميل تردد قناة ماجد 2024 على التلفزيون بكل سهولة، حيث ترغب جميع الأهالي في الحصول على قناة للأطفال تقدم محتوى مناسب لعقليتهم، وتلبي قناة ماجد هذه الاحتياجات، حيث تُعرض العديد من أفلام الرسوم المتحركة والأغاني الترفيهية التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوك الحسن والقيم الحميدة، وذلك على مدار الساعة بجودة عالية وبث مستمر دون تشويش أو انقطاع، هذا يضمن عدم شعور الأطفال بالملل أثناء متابعتهم للمحتوى، ولذا، يتزايد الطلب على معرفة تردد القناة، واليوم سنقدم لكم تردد قناة ماجد على النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى كيفية ضبط التردد على جهاز التحكم.

تردد قناة ماجد الجديد على النايل سات

تعتبر قناة ماجد واحدة من أكثر القنوات الفضائية انتشارًا في الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها المميز الذي يلائم الأطفال، تقدم القناة مجموعة كبيرة من أفلام الكرتون التي تساعد في تسلية الأطفال وجذب انتباههم، وجاء تردد قناة ماجد، عل الترددات التالية:

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد على العرب سات

التردد: 11804. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي.

برامج قناة ماجد

بعد أن قمنا بمعرفة تردد قناة ماجد على النايل سات والعرب سات، يجب أن نتعرف على مجموعة البرامج المتنوعة التي تُعرض على هذه القناة، وتشمل:

حكايات تشيهيرو.

الدب الصغير.

فادي بائع الحليب.

الوسادات الطريفة.

سيدي المتألقة.

مغامرات مارتن الصباحية.

زيجي وقطار الحيوانات.

طريقة تنزيل تردد قناة ماجد على التلفزيون