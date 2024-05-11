هتخسروا كتير لو ماتعرفوش التردد.. تردد قناة وناسه الجديد على كافة الأقمار الصناعية بدون تشويش.. ماما شو يا لولو

حصل تردد قناة وناسه الجديد على إقبال كبير من الأهالي، نظرًا لشعبية القناة الواسعة بين الأطفال من جميع الفئات العمرية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني الممتعة التي يستمتع الأطفال بسماعها وقضاء وقت ممتع معها، مما يجعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي بالإضافة إلى ذلك، تهتم القناة بتعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية من خلال مجموعة متنوعة من الفيديوهات، وتُبث محتواها على مدار الساعة دون انقطاع لإسعاد الأطفال الصغار.

تردد قناة وناسه الجديد على نايل سات

تهتم قناة وناسة بتقديم محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار للأطفال، مع مراعاة التطور الحركي والعقلي لهم، تقدم القناة برامج وأغاني تقدمها شخصية لولو، وتتميز بجودة محتواها الذي يجذب انتباه الأطفال بسهولة، يمكن للآباء الحصول على القناة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات بالمعلومات التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: عالية الوضوح (SD)

تردد قناة وناسه الجديد عرب سات

يمكنك أيضًا تحميل القناة بسهولة من خلال التردد المتاح على القمر الصناعي عرب سات، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات. تردد القناة: 11270. معدل ستقطاب: عمودي. معدل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الترميز: 27500

طريقة تنزيل تردد قناة وناسه الجديد على الرسيفر

لتحميل تردد قناة وناسه الجديد بنجاح على جهاز الريسيفر، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية: