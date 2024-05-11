اهرب من الحر.. تردد قناة بطوط كيدز ينعشك بالمغامرات.. ولادنا هيرجعوا يرقصوا

تردد قناة بطوط، قناة بطوط هي واحدة من القنوات المشهورة التي تستهوي الأطفال بمجموعتها المتنوعة من الأفلام الكرتونية والأغاني المسلية، تشجع القناة الأطفال على قضاء وقت ممتع أمام التلفاز في المنزل، وتعمل على تعليمهم القيم والمبادئ الهامة، لذا، يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد القناة لضمان متابعتها بسهولة، في هذا المقال، سنقدم لكم التردد الجديد الخاص بقناة بطوط.

تردد قناة بطوط في النايل سات

نقدم لكم فيما يلي تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11494.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: 11594. استقطاب: رأسي. معدل الترميز: 27500

طريقة تنزيل تردد قناة بطوط علي جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال بسهولة عبر الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات من القائمة الرئيسية.

اختر البحث اليدوي.

أدخل التردد ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز في الحقول المناسبة.

اضغط على زر البحث.

ستتم إضافة القناة مباشرةً إلى جهاز التلفاز الخاص بك.

مميزات قناة بطوط كيدز

تُقدم قناة بطوط مجموعة متنوعة ومتميزة من أفلام الكرتون التي تستقطب اهتمام الأطفال فيما يلي مميزات القناة وقائمة بأسماء الأفلام التي تُعرض عليها:

جودة عالية لبث القناة دون تشويش. تقديم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون ذات الألوان الزاهية والجاذبة. يستمتع الأطفال بأوقات ممتعة ومسلية أثناء مشاهدة البرامج.

قائمة الأفلام التي تعرض على قناة بطوط