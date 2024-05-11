الزيت والسكر هيغرقوا البيوت.. الحكومة المصرية تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بطاقات التموين.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!

تم تداول بعض المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعي صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتعلق بتعليق صرف السكر الحر الإضافي المقدم عبر بطاقات التموين بسعر 27 جنيها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين بدأت التساؤلات تتزايد بشأن صحة تلك الأخبار ومدى دقتها.

الكشف عن قرار وزارة التموين

صرح مصدر موثوق به في وزارة التموين أن جميع الأنباء المتداولة بشأن تعليق توزيع السكر الحر لا أساس لها من الصحة، مؤكدا استمرار الوزارة في توزيع السكر الحر الإضافي عبر البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو، بدلا من السعر المعتاد في الأسواق البالغ 35 جنيها.

تعرف على آخر أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية هذا الشهر عن تفاصيل أسعار السلع التموينية التي توزع على المواطنين، وأكدت على توفر ما يقارب الـ 30 نوعا من هذه السلع، وتبدو أسعار السلع على النحو التالي: