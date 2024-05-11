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الزيت والسكر هيغرقوا البيوت.. الحكومة المصرية تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بطاقات التموين.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!
تم تداول بعض المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعي صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتعلق بتعليق صرف السكر الحر الإضافي المقدم عبر بطاقات التموين بسعر 27 جنيها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين بدأت التساؤلات تتزايد بشأن صحة تلك الأخبار ومدى دقتها.
الكشف عن قرار وزارة التموين
صرح مصدر موثوق به في وزارة التموين أن جميع الأنباء المتداولة بشأن تعليق توزيع السكر الحر لا أساس لها من الصحة، مؤكدا استمرار الوزارة في توزيع السكر الحر الإضافي عبر البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو، بدلا من السعر المعتاد في الأسواق البالغ 35 جنيها.
تعرف على آخر أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية هذا الشهر عن تفاصيل أسعار السلع التموينية التي توزع على المواطنين، وأكدت على توفر ما يقارب الـ 30 نوعا من هذه السلع، وتبدو أسعار السلع على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه.
- مسحوق السمنة الاصطناعية بوزن 800 جرام بسعر 36 جنيها.
- علبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات.
- مسحوق الغسيل الآلي بوزن 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيها.
- عبوة خل بنسبة 5% بحجم 900 مل بسعر 6 جنيهات.
- شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.
- جبنة تتراباك بوزن 500 جرام بسعر 14 جنيها.
- جبنة تتراباك بوزن 250 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- كما تتوفر به عبوة صلصة بحجم يصل 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- بالإضافة إلى أن تتوفر كيس ملح طعام بوزن 300 جرام يصل سعره 1.25 جنيه.
- دقيق معبأ في أكياس ورقية أو بلاستيكية بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18.00 جنيه
- جبن أبيض بوزن 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.