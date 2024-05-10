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«بدون حظر اشحن واكسب» إليك أفضل طرق شحن شدات ببجي 2024 مجاناً عبر ID
يعتبر استخدام الموقع الرسمي ميداس باي من أفضل طرق شحن شدات ببجي 2024 فهي الطريقة الأكثر أماناً وحماية للحساب الشخصي، فمن خلال شحن اللعبة بتلك العملات الافتراضية يتمكن اللاعب من تحسين أدائه ومن تطوير اللعبة، كما يستطيع تخطي العديد من التحديات الصعبة بكل سهولة وبالتالي يتمكن من هزم أعدائه.
طرق شحن شدات ببجي 2024
يوجد هناك العديد من طرق شحن شدات ببجي 2024 بدون إختراق أو حظر، من ضمن تلك الطرق هي تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص باللعبة، وكذلك الموقع الرسمي باستخدام رقم الآيدي، فهذه الطريقة تتيح للاعب المحترف اختيار عدد الشدات التي يرغب في شحنها وتسمح له بتحديد واختيار الباقة الأنسب له، ولكي يتمكن اللاعبون من الشحن عبر ID يلزم اتباع الخطوات الآتية:
- التوجه إلى موقع Midas Buy ومن ثم تسجيل الدخول عليه.
- ادخال البريد الإلكتروني ورقم الآي دي الخاص باللاعب.
- اختيار طريقة الدفع التي ترغب في اتباعها.
- تحديد عدد الشدات المراد شحنها.
- سيقوم الموقع بإرسال رسالة تتضمن كود التفعيل.
- التوجه مرة أخرى إلى الموقع، ومن ثم تسجيل رمز التعريف.
- كتابة رقم البطاقة والتأكد من جميع الأرقام والأحرف.
- أخيراً سيتم ارسال الشدات إلى حسابك.
مميزات استخدام أكواد شحن PUBG موبايل 2024
عند استخدام إحدى الأكواد أو الشفرات الخاصة بلعبة ببجي يتم منح اللاعب العديد من الامتيازات التي من أبرزها الآتي:
- القدرة على الفوز وتحقيقه بكل سهولة، وذلك من خلال استخدام شفرة LXGIWYL الخاصة بتحديث وتطوير الأسلحة.
- إمكانية تجاوز الكثير من الجولات وسحق الأعداء عن طريق استخدام شفرة SPEEDITUP الخاصة بتسريع حركة اللاعب.
- تعزز من قدرة اللاعب و بقائه لأطول فترة ممكنة على قيد الحياة وذلك من خلال كود BUFFMEUP الخاص بمنح اللاعب صحة بدنية مهولة وتمنحه قوة أكثر من السابق.
- تخطي التحديات الصعبة والقدرة على تجاوز الكثير من المراحل وذلك عبر شفرة PROFESSIONAL KILLER الخاصة برفع مستوى القتال بكل مستوياته.