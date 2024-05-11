منصة مظلتي لينك كشوف تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق لجميع المحافظات

هناك بحث متواصل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على تلك الأسماء بعد طول انتظار ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تظهر النتيجة النهائية حتى الآن لذلك سوف نوضح لكم طريقة الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم الاستعانة بها عند الإعلان عنها من خلال وزارة العمل العراقية.

أهم شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024

يبحث جميع المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية عن الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

شرط أساسي أن يكون حاصل على الجنسية العراقية.

توفير دخل شهري ثابت لا يزيد عن الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.

كذلك لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من 60 عام لكل الرجال.

النساء لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 15 إلى 55 عام لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق