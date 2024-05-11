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منصة مظلتي لينك كشوف تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق لجميع المحافظات
منصة مظلتي لينك كشوف تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق لجميع المحافظات
هناك بحث متواصل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على تلك الأسماء بعد طول انتظار ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تظهر النتيجة النهائية حتى الآن لذلك سوف نوضح لكم طريقة الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لكي يتم الاستعانة بها عند الإعلان عنها من خلال وزارة العمل العراقية.
أهم شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024
يبحث جميع المتقدمين لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية عن الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:
- شرط أساسي أن يكون حاصل على الجنسية العراقية.
- توفير دخل شهري ثابت لا يزيد عن الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.
- كذلك لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من 60 عام لكل الرجال.
- النساء لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 15 إلى 55 عام لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق
- قم بالدخول على منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.
- ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك فتح نموذج الاستعلام وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.
- كتابة اسم المتقدم ورقم البطاقة الشخصية العراقية ثم في نهاية الأمر الضغط على زر الاستعلام.
- لابد من تحديد المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة السابعة.
- ثم بعد ذلك عليك تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.