بخمسة جنية والحسابة بتحسب.. شوف أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

تصاعدت أسعار الفراخ اليوم والدواجن بشكل عام وخاصة في الآونة الأخيرة السابقة، بعدما أنخفضت بنسبة بسيطة في شهر رمضان الماضي، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 77 جنية مصري من المزرعة مباشرة، وتصل إلى المستهلك بسعر 85 جنية بينما كان سعرها في شهر رمضان 105 للكيلو، وفي مقال اليوم سنوضح بالتفصيل لكم أسعار الدواجن والبيض اليومية وفقاً للائحة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ اليوم

أستقرت اسعار الفراخ اليوم في الأسواق المحلية:-

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء للكيلو من المزرعة بين 77 و78 جنية وتصل إلى يد المستهلك بسعر 85 جنية.

سجلت الفراخ الساسو بسعر 90 جنية للكيلو.

الفراخ البيضاء الأمهات وصلت إلى 76 جنية.

الفراخ البلدي الكيلو مستقر على 95 جنية في المزرعة وتصل إلى يد المستهلك بسعر 105 جنية.

أسعار البط اليوم

أسعار البط في الأسواق تختلف من مكان لأخر ولكن تستقر الأسعار لتسجيل الآتي:-

من 60 إلى 65 جنية لسعر كيلو البط الفرنساوي.

من 65 إلى 75 جنية لسعر كيلو البط المولار.

من 100 جنية لسعر كيلو البط المسكوفي.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض البلدي بسعر 142 جنية.

كرتونة البيض الأحمر بسعر 140 جنية.

كرتونة البيض الأبيض بسعر 135 جنية.

أسعار علف الدواجن

تراجعت أسعار الأعلاف في الأسواق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لتصل إلى 23 ألف للطن، مقارنة بسعر الطن قبل أشهر قليلة، حيث وصل سعر الطن إلى 30 ألف جنية للطن الواحد، ويرجع ذلك إلى تراجع الدولار أمام الجنية المصري، بالإضافة إلى الأفراج عن الكميات المخزنة من الأعلاف لتوفير ما يحتاجه المستهلك في السوق.