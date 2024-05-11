اشتري هاتف المشاهير والنجوم Samsung Galaxy S24 Ultra سعة 512 جيجا بالتقسيط من جرير السعودية

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هاتف خرافي بلا شك أنيق وشيك وذو مظهر جميل وجذاب، يمنحك المزيد من الأبداع والإنتاجية، وإمكانيات الهاتف عالية تجعله من أفضل الهواتف الرائدة، كما يأتي الهاتف بشاشة في غاية الجمال والروعة ألوانها زاهية وجميلة وتمنحك متعة كبيرة أثناء مشاهدة البرامج ولعب الألعاب، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، سعر سامسونج جالكسي اس 24 الترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

سوف نتعرف على سعر الهاتف الذكي سامسونج جالكسي اس 24 الترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية وهو كما يلي: –

سعر الهاتف قبل الخصم 5129.56 ريال سعودي.

سعر الجوال بعد الخصم 4694.78 ريال سعودي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري للهاتف 212.57 ريال سعودي لمدة 36 شهر مع أمكان لتمويل.

كما يوجد خصم 500 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 487 ريال سعودي.

يوجد ضمان للهاتف لمدة 24 شهر من المصنع.

مواصفات سامسونج جالكسي اس ٢٤ الترا

يحتوي ملك الهواتف الذكية Samsung Galaxy S24 Ultra على مواصفات خرافية وهي كما يأتي: –

المواصفات التفاصيل المعالج يحتوي على أقوى معالجات شركة كوالكم ونوعه Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا ٤ نانو الاتصال يدعم الجوال تركيب ٢ شريحة اتصال من نوع نانو SIM الخامات يأتي الهاتف مصنوع في الظهر من الزجاج المحمي Gorilla Glass Armor، والفريم يأتي مصنوع من التيتانيوم الشبكات الشبكات يدعم الجوال شبكة الجيل الخامس ال 5G، كما يدعم باقي شبكات الاتصال الأخرى الذاكرة/ الرام سعة الذاكرة الداخلية للجوال تبلغ مساحتها ٥١٢ جيجا بايت مع ١٢ جيجا بايت رام الكاميرا الكاميرا الأمامية تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تأتي رباعية، حيث تبلغ دقة العدسة الأولى ٢٠٠ ميجا بكسل، والعدسة الثانية دقتها ٥٠ ميجا بكسل وتدعم الزوم الحقيقي حتى 5X، والزوم الديجيتال حتى 100X، والكاميرا الثالثة قتها ١٠ ميجا بكسل، والرابعة دقتها ١٢ ميجا بكسل الشاشة الشاشة مسطحة وتأتي على شكل الثقب في المنتصف ويطلق عليها اسم Dynamic LTPO AMOLED 2X، كما تبلغ مساحتها ٦.٨ بوصة نظام التشغيل نظام تشغيل الجوال أندرويد ١٤ مع واجهة سامسونج One UI 6.1 البطارية البطارية سعتها 5000 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات

مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra

يحتوي جوال سامسونج جالكسي اس ٢٤ الترا الخرافي على مميزات ومواصفات تقنية عالية تجعله أقوى الهواتف الموجودة بالأسواق، حيث يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس ال 5G، كما يحتوي على سماعات ستيريو ذات صوت عالي ونقي، كما يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي يعمل على عزل الضوضاء والضجيج، والكاميرات تقدم أداء رائع عند تصوير الفيديوهات، ويحتوي على العديد من وسائل الأمان مثل بصمة الوجه وبصمة الأصابع.